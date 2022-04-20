ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Москву министр культуры Абхазии Даур Кове встретился с председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым и министром правительства Москвы, руководителем столичного Департамента культуры Александром Кибовским.
В ходе встречи состоялось обсуждение совместных культурных проектов с участием артистов и творческих коллективов России и Абхазии.
Стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества, созданию условий для расширения и углубления двусторонних связей в области культуры и искусства.
Даур Кове также встретился с депутатом, членом комитета Государственной Думы по культуре Иваном Мусатовым.
Кове и Мусатов обсудили планы культурного обмена и сотрудничества между Россией и Абхазией, в частности, гастроли абхазских коллективов по регионам России, а также проект плана мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Абхазии.
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