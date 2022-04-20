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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ДНЮ ЗЕМЛИ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 00:24
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ДНЮ ЗЕМЛИ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. 21 апреля Программа развития ООН (ПРООН) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) проведут совместную экологическую акцию на Набережной Диоскуров, приуроченную к Международному дню Земли, сообщается в пресс-релизе организаторов акции.

Международный день Земли отмечается 22 апреля. Праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. В этот день в разных странах проходят научные конференции и выставки на экологическую тематику, закрывается автомобильное движение на оживленных улицах крупных городов, проводятся субботники и высаживаются деревья.

В Сухуме 21 апреля пройдет экологическая акция, приуроченная к Дню Земли. Экологи, экоактивисты, волонтеры и жители города высадят в приморском парке на Набережной Диоскуров 30 саженцев сирени. Место посадки саженцев определила администрация Сухума, выбор культуры также был за ними. Сирень – неприхотливое, декоративное растение, которая активно используется для озеленения парков и скверов.

В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия с участием экологов, представителей международных организаций, администрации города, общественных экологических организаций.

«Для нашей организации День Земли является важным моментом, чтобы подумать о том, насколько важно сельское хозяйство для сохранения почв и биоразнообразия, а также для адаптации к изменению климата. В Абхазии ФАО с 2016 года работает над сохранением эндемичных видов, сокращением использования химикатов и восстановлением деградированных почв. И вместе со всеми, кто в этом заинтересован, мы должны больше работать над тем, чтобы уменьшить негативное воздействие человека на природу и позволить следующим поколениям жить на лучшей планете», – сказала сотрудник ФАО Юлия Козлова.

«В Международный день Земли хочется снова напомнить о важности гармонии человека и природы. Каждый из нас должен стремиться вести более экологичный образ жизни, стараться сохранить и беречь природные ресурсы и экосистемы. Этой акцией мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме климатических изменений, а также необходимости озеленения и бережного отношения к природе», – отметила сотрудник ПРООН Анжела Патарая.

Мероприятие пройдет 21 апреля с 17.30 до 19.00. Место проведения - Набережная Диоскуров (ориентир – Национальная Библиотека).

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 00:27

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