ВЕДЕТСЯ РАБОТА НАД ИНДИКАТИВНЫМ ПЛАНОМ НА 2022 ГОД

В ходе совещания были представлены и рассмотрены сводные данные по социально-экономическому развитию в разрезе администраций районов и г. Сухум, а также показатели субъектов экономики Республики Абхазия.

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии состоялось очередное совещание рабочей группы по разработке Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год.

Подводя итоги совещания, вице-премьер министр экономики Кристина Озган обратила внимание на принятый закон Республики Абхазия «О внесении изменения в Трудовой кодекс Республики Абхазия», в котором говориться о том, что минимальный размер заработной платы не должен быть ниже величины прожиточного минимума.

Следующую встречу, на которой рассмотрят основные показатели Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год по итогам консультаций с администрациями районов и г. Сухум, министр запланировала провести после майских праздников.