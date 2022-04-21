 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Признание Абхазии и Южной Осетии со стороны России создало новую политическую реальность и предоставило ресурсы…
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 19:36
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с региональным директором по Евразии Международного комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в Абхазии Натаном Рейесом.

Как сообщила Дениз Дюран, этот визит связан с намерением миссии МККК продолжить работу в Абхазии.

«Нам очень важно понимание абхазской стороной того, что Международный Комитет Красного Креста не является политической организацией, его миссия работает в Абхазии много лет и наши гуманитарные проекты хорошо известны, особенно по поиску пропавших без вести. И мы считаем важным продолжение этого проекта», – отметила региональный директор по Евразии МККК.

Со своей стороны премьер-министр подчеркнул важную роль Международного Комитета Красного Креста и в период войны с Грузией, и в тяжелые послевоенные годы, когда миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения. 

«Мы это помним и рассчитываем на продолжение сотрудничества», – сказал премьер-министр.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 19:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕДЕТСЯ РАБОТА НАД ИНДИКАТИВНЫМ ПЛАНОМ НА 2022 ГОД ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПОИСК» В АГУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.