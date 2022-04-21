АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

«Нам очень важно понимание абхазской стороной того, что Международный Комитет Красного Креста не является политической организацией, его миссия работает в Абхазии много лет и наши гуманитарные проекты хорошо известны, особенно по поиску пропавших без вести. И мы считаем важным продолжение этого проекта», – отметила региональный директор по Евразии МККК.



Со своей стороны премьер-министр подчеркнул важную роль Международного Комитета Красного Креста и в период войны с Грузией, и в тяжелые послевоенные годы, когда миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.



«Мы это помним и рассчитываем на продолжение сотрудничества», – сказал премьер-министр.