АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ
Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с региональным директором по Евразии Международного комитета Красного Креста Дениз Дюран и главой миссии в Абхазии Натаном Рейесом.
Как сообщила Дениз Дюран, этот визит связан с намерением миссии МККК продолжить работу в Абхазии.
«Нам очень важно понимание абхазской стороной того, что Международный Комитет Красного Креста не является политической организацией, его миссия работает в Абхазии много лет и наши гуманитарные проекты хорошо известны, особенно по поиску пропавших без вести. И мы считаем важным продолжение этого проекта», – отметила региональный директор по Евразии МККК.
Со своей стороны премьер-министр подчеркнул важную роль Международного Комитета Красного Креста и в период войны с Грузией, и в тяжелые послевоенные годы, когда миссия оказывала помощь в поиске пропавших без вести, воссоединении семей, продовольственной поддержке гражданского населения.
«Мы это помним и рассчитываем на продолжение сотрудничества», – сказал премьер-министр.