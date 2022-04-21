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Абхазия Информ

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 21:37
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КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил ход работ по установке кислородной станции в Республиканской больнице.

Исполняющий обязанности главврача больницы Эрик Хатхва показал министру, как осуществляется монтаж оборудования для станции.

«Вопрос обеспечения больницы качественным кислородом стоял давно. Дополнительной нагрузкой стала пандемия коронавирусной инфекции. Больных с постковидным синдромом с дыхательной недостаточностью очень много. Проблему с обеспечением кислородом нам помогли решить руководство страны и министерство здравоохранения», – сказал Хатхва.

В больнице уже установлен трехтонный резервуар с газификатором. Кислород будет доставляться из Российской Федерации.

«Это большая помощь для наших врачей и, конечно же, граждан», – отметил Хатхва.

В больнице смонтировано 80 кислородных точек практически во всех отделениях и родильном доме.

Также будет возможность подключить кислород и к будущей Республиканской детской больнице, которую планируется построить на территории Республиканской больницы.

Министр отметил, что Минздрав и в дальнейшем будет планово обеспечивать медучреждения страны необходимым оборудованием для качественного лечения населения.

«Была проделана большая работа. Государством выделено более 6,5 млн рублей на этот проект, за что хочу сказать большое спасибо. Это очень важное дело и знаковое событие. Пациенты, которые будут нуждаться в кислороде, незамедлительно его получат», – сказал Бутба.

Министр также отметил, что идет подготовка к строительству детской республиканской больницы, предусмотренному Инвестпрограммой.

«Буквально вчера уехали российские специалисты, которые взяли образцы грунта на изучение. Это был первый этап работ», – подытожил Бутба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 21:38

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