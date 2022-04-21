ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ТРОИХ ЧЕЛОВЕК
Новости Четверг, 21 апреля 2022 22:54
Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 20 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у троих из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении три пациента.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ пациентов нет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53604 человека.
Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человека.