ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ТРОИХ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 20 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у троих из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении три пациента.