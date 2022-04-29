ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН И SDC РАЗДАСТ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ ШЕСТЬ ТОН КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОСЕВА

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН), в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», финансируемого Швейцарским агентством развития и сотрудничества начала раздачу шести тон семян гибридной кукурузы в шести районах Абхазии для оказания поддержки фермерам и укрепления продовольственной безопасности сельского населения. Данная инициатива реализована в сотрудничестве со cлужбой защиты растений, а также главами районных отделов сельского хозяйства.

«Три сорта кукурузы, которые мы предлагаем, являются гибридными, не ГМО и отобраны с учетом климата Абхазии. ФАО будет распространять эти высокоурожайные сорта вместе с инструкциями по посеву, которые необходимо строго соблюдать. Их не следует сажать рядом с местными сортами, чтобы избежать перекрестного опыления и урожай этих гибридных сортов непригоден в качестве посевного материала для следующего сезона. Во время раздачи семян, сотрудники ФАО предоставляют необходимую информацию, чтобы фермеры могли получить техническую поддержку, если им это необходимо», – пояснил Омар Дахдули, агроном программы ФАО в Абхазии.

Семена гибридной кукурузы будут распределены между шестью районами Абхазии: Гагра, Гудаута, Гульрипш, Сухум, Очамчира, Гал. Помощь в первую очередь предназначена для наиболее уязвимых семей и будет роздана в размере пяти килограммов на семью.

С 2020 года при поддержке Швейцарского агенства по развитию и сотрудничеству, ФАО оказывает техническую помощь и материальную поддержку фермерам Абхазии для смягчения последствий пандемии.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO): Проспект Мира, 21, Сухум.

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