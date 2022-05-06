ГЕОРГИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ДЗИДЗАРИЯ (1914-1989) ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯ 108 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Г.А. Дзидзария (1914-1989) советский государственный и политический деятель, абхазский историк-кавказовед и педагог. Георгий Алексеевич считается специалистом по истории конца XIX - начала XX веков, автором фундаментальных исследований, которые до сих пор являются для историков главной̆ опорою̆ в работе. Основополагающей работой считаются такие монографии, как "Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия", "Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке", "Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции" и др.

Его имя носит улица в г. Сухум и парк.

Георгий Алексеевич Дзидзария (1914-1989) родился в с. Лыхны Гудаутского участка. После окончания Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ) в 1939 г. возвратился в Абхазию, где и посвятил себя научно-педагогической работе. В 1953-57гг. – заместитель директора по научной работе, а с 1966 г. по 1988 г. – директор Абхазского научно-исследовательском института (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии). С 1939 г. совмещает научно-исследовательскую работу с преподаванием истории в Сухумском пединституте, с 1957 г. по 1966 г. – ректор этого вуза, а в дальнейшем, по совместительству, - профессор кафедры истории СССР. После создания Абхазского государственного университета, в 1979-1988 гг., читает в АГУ курс истории Абхазии ХIХ – начала ХХ вв., возглавляет филиал кафедры истории, археологии и этнографии этого вуза, организованной при Абхазском институте. В 1946 г. Г.А. Дзидзария защитил кандидатскую, а в 1958 г. – докторскую диссертацию, в 1960 г. был утвержден в ученом звании профессора, в 1974 г. был избран членом-корреспондентом АН ГССР. Стоял у истоков становления абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной источниковедческой базы. В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников, брошюр и т.д. С 1975 г. и до конца жизни Г.А. Дзидзария был Председателем Верховного Совета Республики Абхазия. Большие заслуги Г.А. Дзидзария перед народом и государством были отмечены наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы народов и другими.