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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО ОГРАНИЧЕННОЕ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Вторник, 10 мая 2022 16:37
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ИЗЪЯТО ОГРАНИЧЕННОЕ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 10 мая 2022. Абхазия-информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Российской Федерации Фоминым А.В.

В результате досмотра багажного отделения обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (хеш-платы) в количестве 8 ед.        

На таможенном посту «Псоу» ГТК Республики Абхазия остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданкой Российской Федерации Геворкян Д.В.

В результате досмотра багажного отделения в дорожных сумках обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 3 ед. и комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (хеш-платы) в количестве 5 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 10 мая 2022 16:39

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