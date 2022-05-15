 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВААК АНОНСИРОВАЛ ПОКАЗ НОВОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА ОБ АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

Новости Воскресенье, 15 мая 2022 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
ВААК АНОНСИРОВАЛ ПОКАЗ НОВОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА ОБ АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

Сухум. 15 мая 2022. Абхазия-Информ.16 мая в 16:00, в пресс-центр Всемирного абхазо-абазинского конгресса (Сухум, ул. Лакоба 109, второй этаж), состоится пресс-конференция и пресс-показ нового документального фильма об абхазской народной песне. Мероприятие пройдет в рамках проекта ВААК и АНО «Алашара» о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа «Амазара».

Участники пресс-конференции: руководитель Женских советов ВААК Гета Ардзинба, руководитель Инфопортала ВААК Амина Лазба, режиссер Абхазского драмтеатра им. Самсона Чанба Мадина Аргун, руководители фольклорного хора «Ахьышьҭра» Эсма Гунба и Саида Джения, композитор Темур Агрба.

Автор идеи – председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков. Проект нацелен на популяризацию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа посредством современных интернет-технологий. Ранее в рамках проекта были созданы и представлены три фильма – об абхазском национальном танце, об абхазской народной песне «Нарҭаа рышҭыбжь» и о традиционном ножевом деле абазин.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 мая 2022 18:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ МИД АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛ ПРОЦЕСС ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПАРИЖСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО КЛИМАТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.