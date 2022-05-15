ВААК АНОНСИРОВАЛ ПОКАЗ НОВОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА ОБ АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ

Сухум. 15 мая 2022. Абхазия-Информ. 16 мая в 16:00, в пресс-центр Всемирного абхазо-абазинского конгресса (Сухум, ул. Лакоба 109, второй этаж), состоится пресс-конференция и пресс-показ нового документального фильма об абхазской народной песне. Мероприятие пройдет в рамках проекта ВААК и АНО «Алашара» о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа «Амазара».

Участники пресс-конференции: руководитель Женских советов ВААК Гета Ардзинба, руководитель Инфопортала ВААК Амина Лазба, режиссер Абхазского драмтеатра им. Самсона Чанба Мадина Аргун, руководители фольклорного хора «Ахьышьҭра» Эсма Гунба и Саида Джения, композитор Темур Агрба.

Автор идеи – председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков. Проект нацелен на популяризацию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа посредством современных интернет-технологий. Ранее в рамках проекта были созданы и представлены три фильма – об абхазском национальном танце, об абхазской народной песне «Нарҭаа рышҭыбжь» и о традиционном ножевом деле абазин.