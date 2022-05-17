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Абхазия Информ

ДЕБЮТ ЗА ОСНОВНУЮ КОМАНДУ ЦСКА

Новости Вторник, 17 мая 2022 22:08
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ДЕБЮТ ЗА ОСНОВНУЮ КОМАНДУ ЦСКА

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. Полузащитник ЦСКА Заур Тарба прокомментировал свой дебют за основную команду.

Тарба вышел в стартовом составе ЦСКА в игре с «Краснодаром», но был заменен в начале второй половины матча. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сообщил, что замена произошла из-за небольшого повреждения у Тарба.

«Сегодня на установке узнал, что выйду в основе. Очень приятно, что в меня поверил тренерский штаб. Перед игрой все поддержали, сказали какие-то слова чтоб не нервничал. Что-то не получилось наверное. Не думаю, что мой выход в старте связан с тем, что накануне у меня был день рождения. Но это был лучший подарок в моей жизни на день рождения. Тренер ничего особенного не говорил перед матчем. Сказал, чтобы играл спокойно, не нервничал. Играл так, как играю за молодежку. Сказал, что такие же ребята против меня играют. Ничего особенного не сказал», сказал Тарба в интервью клубной пресс-службе.

Накануне матча Зауру исполнилось 19 лет. Напомним, ЦСКА уступил «Краснодару» со счетом 0:1.

Заур Тарба – сын легендарного футболиста СССР Саида Тарба, капитан молодежной команды ЦСКА.

13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 17 мая 2022 22:11

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