ЗАКРЫТА ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЛЫХНЫ
Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Абхазии совместно с сотрудниками СОБР МВД, а также сотрудниками департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия в результате проведенных профилактических мероприятий в с. Лыхны Гудаутского района была обнаружена незаконно действующая ферма по добыче криптовалют.
На объекте функционировало 21 устройство, общая мощность потребляемой электроэнергии составляла 47 кВт. Данная майнинг-ферма принадлежала Цейба Анри Михайловичу 1977 года рождения, в отношении последнего составлен административный протокол по ч. 2 ст. 96 прим. 1 КоАП Республики Абхазия.
Оборудование по добыче криптовалют изъято и доставлено на специализированный склад МВД РА.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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