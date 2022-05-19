ЗАКРЫТА ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЛЫХНЫ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Абхазии совместно с сотрудниками СОБР МВД, а также сотрудниками департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия в результате проведенных профилактических мероприятий в с. Лыхны Гудаутского района была обнаружена незаконно действующая ферма по добыче криптовалют.