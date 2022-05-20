ДОВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
Новости Пятница, 20 мая 2022 18:32
Сухум. 20 мая 2022. Абхазия-Информ. В Общественной палате состоялись довыборы двух членов от политических партий и общественных организаций в связи с тем, что один из членов ОП – Эрик Рштуни был избран депутатом Парламента РА, а Надежда Венедиктова вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию.
На два вакантных места было предложено девять кандидатур от различных политических и общественных организаций.
По результатам тайного голосования Астамур Ахба получил 21 голос из 32 и считается избранным членом Общественной палаты.
Два кандидата получили одинаковое количество голосов, по ним будет повторное голосование, во вторник 24 мая.