ДОВЫБОРЫ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ

Сухум. 20 мая 2022. Абхазия-Информ. В О бщественной палате состоялись довыборы двух членов от политических партий и общественных организаций в связи с тем, что один из членов ОП – Эрик Рштуни был избран депутатом Парламента РА, а Надежда Венедиктова вышла из состава Общественной палаты по собственному желанию. На два вакантных места было предложено девять кандидатур от различных политических и общественных организаций.