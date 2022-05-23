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Абхазия Информ

23 МАЯ В АБХАЗИИ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА.

Новости Понедельник, 23 мая 2022 09:19
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23 МАЯ В АБХАЗИИ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА.

Сухум. 23 мая 2022 г. Абхазия-Информ.  23 мая в Абхазии отмечают день памяти святого Апостола Симона Кананита.

В православном мире Абхазия считается последним пристанищем апостола. Симон Кананит – один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа – сын святого праведного Иосифа от первого брака и сводный брат Господа. За особое усердие в исполнении заповедей святого Симона именуют Зилотом, что в переводе с греческого означает «ревнитель закона».

С 2013 года День памяти Симона Кананита в республике Абхазия является памятным нерабочим днем. В этот день сотни верующих едут в Новый Афон, чтобы помолится в престольный праздник в этом почитаемом многими христианами месте.

Из-за затянувшихся реставрационных работ храм Симона Кананита закрыт для посещения. Он построен на мощах Симона Кананита  в IX веке, в период расцвета древней столицы Абхазии Анакопии.  

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 23 мая 2022 09:33

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