РУСДРАМ ОТПРАВИТСЯ НА ГАСТРОЛИ В ИЮНЕ
Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. С 10 по 20 июня Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера отправится в большую гастрольную поездку в Российскую Федерацию.
11 июня в 21.00 в городе КЕРЧЬ в рамках XXIV Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» будет представлен спектакль «ЭЛЕКТРА» в постановке Артёма Устинова. Спектакль будет показан в античном амфитеатре под открытым небом.
16 июня в 19.00 в городе ТАМБОВ в рамках Международного фестиваля русских зарубежных театров будет сыгран спектакль «КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ» К. Гольдони в постановке Александра Коручекова.
18 и 19 июня в 18.30 в городе ТУЛА на сцене Тульского академического театра драмы в рамках программы «Большие гастроли» будут представлены спектакли «КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ» и «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» Ф.Г. Лорки в постановке Марии Романовой.
Об этом сообщается на сайте Минкультуры Абхазии.
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