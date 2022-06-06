МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРЕ-ПРОГРАММЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЕВРАЗИЯ CLOBAL»
Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Завершился второй день Форума молодых российских соотечественников – пре-программы Международного молодежного форума «Евразия Global».
Как сообщают делегаты, второй день форума выдался насыщенным. «Программа дня была крайне информативна и полезна для нас.
В первой половине дня состоялся интерактивный блок по групповому взаимодействию и позиции организатора внутри команды, мы провели различные интерактивные упражнения на закрепление полученной информации на практике. Спикером выступила тренер, предприниматель, руководитель АНО ДО «Дизайн карьеры» Лейла Марадзе», – рассказали ребята.
Затем прошел блок по развитию личной эффективности через навык общения и создание взаимовыгодных отношений, где, участники форума поделились своим личным опытом в данной сфере. Спикером выступала координатор Форума молодых российских соотечественников Виктория Левкина.
В завершении дня участники форума посетили Дворец царя Алексея Михайловича и совершили пешую прогулку по музею-заповеднику «Коломенское».
Напомним, что нашу республику на молодежном мероприятии представляют: главный специалист по международным связям Госкомитета Руслан Инапшба, студенты АГУ Омар Отырба, Даут Арсалия и Илья Чехерия, сотрудники Сбербанка Абхазии (ОАО), Центра стратегических исследований при президентеАбхазии, Министерства экономики, Парламента – Народного Собрания и Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Гунда Басария, Камуг Габрава, Денис Маландзия, Беслан Аршба и Тенгиз Шанава.
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