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Абхазия Информ

АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ АБХАЗИИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛИ 5 НОВЫХ МАШИН «НИВА»

Новости Понедельник, 06 июня 2022 20:31
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АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ АБХАЗИИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛИ 5 НОВЫХ МАШИН «НИВА»

Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Девять автомашин «Нива» были переданы в пользование Абхазской православной церкви, Очамчырской школе-интернату, администрациям сел Аракич и Агараки, а также Армянской общине Абхазии.

В течение двух недель будет передано ещё шесть аналогичных автомобилей и три школьных автобуса.

Транспортные средства переданы в дар меценатом, президентом Федерации спортивной борьбы Сочи, другом Абхазии Робертом Татуляном.

Участие в церемонии приняли заместитель спикера Парламента Ашот Миносян, депутаты Галуст Трапизонян и Левон Галустян.

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