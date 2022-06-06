АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ АБХАЗИИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛИ 5 НОВЫХ МАШИН «НИВА»
Новости Понедельник, 06 июня 2022 20:31
Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Девять автомашин «Нива» были переданы в пользование Абхазской православной церкви, Очамчырской школе-интернату, администрациям сел Аракич и Агараки, а также Армянской общине Абхазии.
В течение двух недель будет передано ещё шесть аналогичных автомобилей и три школьных автобуса.
Транспортные средства переданы в дар меценатом, президентом Федерации спортивной борьбы Сочи, другом Абхазии Робертом Татуляном.
Участие в церемонии приняли заместитель спикера Парламента Ашот Миносян, депутаты Галуст Трапизонян и Левон Галустян.
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