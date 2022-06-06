РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АБХАЗИИ ОЧИСТИЛИ БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ МОРЯ ОТ МУСОРА

Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Российские военные в Абхазии очистили от мусора более 50 тысяч квадратных метров береговой линии моря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Экологический десант совершил сбор мусора, преимущественно пластика, на участках общей протяженностью более 50 тыс кв м прибрежных полигонов боевой подготовки в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах», - говорится в сообщении.

Военнослужащие выполнили уборку береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде.

«Весь собранный мусор в воде и на берегу был тщательно пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами», – уточнили в ЮВО.

Отмечается, что данная акция проводится регулярно силами военнослужащих и членов их семей два раза в год – в июне, с началом летнего периода обучения и купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря по завершении купального сезона.