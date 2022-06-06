ТУРИСТКА РАСКРИТИКОВАЛА РУГАЮЩИХ АБХАЗИЮ РОССИЯН

Автор отметила, что целенаправленно выбрала отдаленный пансионат эконом-класса, так как, по ее мнению, дорогие варианты размещения в Абхазии практически никогда не соответствуют описанию.

Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. Россияне, отдохнувшие в Абхазии, часто жалуются на низкий уровень сервиса. Однако туристка, которая побывала в республике, считает, что ее соотечественники должны понимать, куда именно они едут. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

В то же время расположение их пансионата было скорее плюсом. По ее словам, владельцы открыли при нем экскурсионное бюро, причем качество оказываемых услуг было на уровне.

«Да и незачем хозяевам обманывать туристов, которые еще как минимум неделю после экскурсии будут жить рядом с ними и могут каждый день высказывать им свое недовольство», – отметила она.

Рядом с пансионатом не было развитой инфраструктуры. Она отметила, что все блага цивилизации «на минималках»: аптека, магазин с примитивным набором товаров. Кроме того, территория пансионата, по ее словам, была неухоженной.

В то же время туристка особо подчеркнула качество моря с идеально чистой водой. Купаться было достаточно прохладно, так как в море впадали горные реки, однако 15-20 минут в воде провести было можно.

Говоря о питании, путешественница заметила, что оно было достаточно простым, но свежим. Из развлечений туристка упомянула Кындыгский термальный источник. Вход на территорию обходился в 200 рублей, однако кассир после второго посещения, узнав туристов в лицо, перестал брать с них деньги.

В целом, заметила автор, она осталась довольна отдыхом. Тем более что путевка на двоих с перелетом обошлась всего в 49 тысяч рублей.

«Не совсем понимаю негативные отзывы, неужели вы не знаете, куда едете? Абхазия очень красивая, но очень бедная страна», – резюмировала она.