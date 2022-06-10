ДАУР КОВЕ УЧАСТВОВАЛ В СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове в составе делегации во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, находится с рабочей поездкой в Республике Крым.
Он принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья (АГАН), которая была создана как объединение городов, на территории которых расположены объекты античного наследия.
Ассоциация создана с целью содействия развитию межрегионального сотрудничества, укреплению межмуниципальных и международных связей.
Заседание состоялось в рамках проведения фестиваля «Боспорские агоны» под руководством зампредседателя Совмина Крыма – постоянного представителя РК при президенте РФ Георгия Мурадова.
В собрании приняли участие представители Керчи, Новороссийска, Феодосии, Симферополя, Таганрога, Тамани.
В ходе заседания были заслушаны отчет правления о деятельности Ассоциации за 2021 год и другие вопросы.