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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ УЧАСТВОВАЛ В СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Новости Пятница, 10 июня 2022 16:24
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ДАУР КОВЕ УЧАСТВОВАЛ В СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове в составе делегации во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, находится с рабочей поездкой в Республике Крым.

Он принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья (АГАН), которая была создана как объединение городов, на территории которых расположены объекты античного наследия.

Ассоциация создана с целью содействия развитию межрегионального сотрудничества, укреплению межмуниципальных и международных связей.

Заседание состоялось в рамках проведения фестиваля «Боспорские агоны» под руководством зампредседателя Совмина Крыма – постоянного представителя РК при президенте РФ Георгия Мурадова.

В собрании приняли участие представители Керчи, Новороссийска, Феодосии, Симферополя, Таганрога, Тамани.

В ходе заседания были заслушаны отчет правления о деятельности Ассоциации за 2021 год и другие вопросы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 10 июня 2022 16:29

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