ДАУР КОВЕ УЧАСТВОВАЛ В СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове в составе делегации во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, находится с рабочей поездкой в Республике Крым.

Он принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья (АГАН), которая была создана как объединение городов, на территории которых расположены объекты античного наследия.