ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА»

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Под эгидой Торгово-промышленной палаты Абхазии представители бизнес-сообщества республики приняли участие в VIII Международном Форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который проходил в Конгресс-центре ЦМТ – в Москве.

В состав делегации, которую возглавляла начальник Управления по работе с членами предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы вошли члены ТПП: председатель КБ «Кибит-банк» Жанетта Топалян, директор ТЦ «Премиум – Маркет» Лаура Гагулия, коммерческий директор ООО «Позитив» Абзагу Голандзия, исполнительный директор ООО «Позитив» Саид Садзба, генеральный директор ООО «Оливия» Даут Амичба и индивидуальный предприниматель Астан Ардзинба.

В рамках форума представители бизнес-сообщества Абхазии встретились с председателем «Ассоциации рынка ритейла» Андреем Карповым и ведущими экспертами ассоциации.

Главной темой обсуждения стал визит экспертов в Абхазию в целях повышения квалификации предпринимателей республики и обучения их по различным направлениям.

Профессиональное обучение позволит абхазским предпринимателям освоить различные направления в сфере предпринимательской деятельности и взаимодействовать в информационно- консультационном аспекте.

VIII Международный Форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла» – ведущее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли, организованное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской Ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Ежегодно форум собирает федеральные и региональные розничные сети, e-commerce ритейл, FMCG компании, IT и сервисные компании, поставщиков оборудования, банки и телеком, руководителей органов власти в сфере потребительского рынка, отраслевые объединения ритейлеров и производителей.

Делегация ТПП уже в третий раз принимала участие в «Неделе российского ритейла».

В четырехдневную деловую программу входило более 100 мероприятий, среди которых пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, панельные дискуссии, мастер-классы, презентации и круглые столы.