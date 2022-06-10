ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

10 июня в городе Керчи состоялось торжественное открытие завода по производству рыбной муки и рыбьего жира ООО «Колос». На открытии присутствовал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган прибыла в Республику Крым с рабочей поездкой.

Проект строительства современного производственного комплекса реализован при участии абхазских инвесторов.

На торжественной церемонии Озган подчеркнула, что открытие такого крупного объекта является яркой демонстрацией результатов развития экономических связей двух республик.

В своей речи она отметила: «Наши республики многое объединяет. Это и влияние античной культуры, и история, и потрясения, перенесенные нашими народами. Несмотря на все трудности, сегодня у нас с вами есть возможность развиваться и созидать».

Также вице-премьер подчеркнула роль Межправительственной комиссии, во многом определяющей вектор сотрудничества Абхазии и Крыма.

Выступая на открытии, премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк отметил, что с Абхазией налаживаются не просто дружественные, а деловые и партнерские отношения, что является большим вкладом в укрепление экономических связей между Россией и Абхазией.

Производственная мощность линии завода позволяет перерабатывать 350 тонн сырья в сутки. Реализация проекта подразумевает три этапа: производство рыбной муки, гранулированных кормов и капсулированного рыбьего жира «Омега-3.

Как сообщил руководитель предприятия, аналогов этому производству в России на данный момент нет. Новый завод позволит существенно сократить дефицит кормовой рыбной муки, покрывать который приходится за счет дорогостоящего импорта.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.