 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Новости Пятница, 10 июня 2022 22:24
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Cухум. 10 июня 2022. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган прибыла в Республику Крым с рабочей поездкой.

10 июня в городе Керчи состоялось торжественное открытие завода по производству рыбной муки и рыбьего жира ООО «Колос». На открытии присутствовал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

Проект строительства современного производственного комплекса реализован при участии абхазских инвесторов.

На торжественной церемонии Озган подчеркнула, что открытие такого крупного объекта является яркой демонстрацией результатов развития экономических связей двух республик.

В своей речи она отметила: «Наши республики многое объединяет. Это и влияние античной культуры, и история, и потрясения, перенесенные нашими народами. Несмотря на все трудности, сегодня у нас с вами есть возможность развиваться и созидать».

Также вице-премьер подчеркнула роль Межправительственной комиссии, во многом определяющей вектор сотрудничества Абхазии и Крыма.

Выступая на открытии, премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк отметил, что с Абхазией налаживаются не просто дружественные, а деловые и партнерские отношения, что является большим вкладом в укрепление экономических связей между Россией и Абхазией.

Производственная мощность линии завода позволяет перерабатывать 350 тонн сырья в сутки. Реализация проекта подразумевает три этапа: производство рыбной муки, гранулированных кормов и капсулированного рыбьего жира «Омега-3.

Как сообщил руководитель предприятия, аналогов этому производству в России на данный момент нет. Новый завод позволит существенно сократить дефицит кормовой рыбной муки, покрывать который приходится за счет дорогостоящего импорта.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 10 июня 2022 22:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.