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Абхазия Информ

В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТУРА «ДЕНОВА НЕДВИЖИМОСТЬ»

Новости Понедельник, 13 июня 2022 19:28
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В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТУРА «ДЕНОВА НЕДВИЖИМОСТЬ»

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента Тамилы Мерцхулава с делегацией участников инвестиционного тура во главе с генеральным директором «Денова недвижимость» Натальей Девятковой.

Участники делегации являются потенциальными инвесторами, которые реализуют свои проекты не только на территории России, но и в зарубежных странах. Одни из последних проектов реализованных при их участии – в ОАЭ и Республике Узбекистан.

В рамках существующего соглашения о сотрудничестве с ТПП, во встрече приняла участие Илона Лакербая – директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии.

Поблагодарив президента палаты за теплый прием, глава делегации подчеркнула, что для многих из ее коллег, это не первый визит в республику. «Сейчас мы приехали конкретно узнать, что за последнее время изменилось в республике, какие дополнительные законы приняты, в том числе и о преференциях инвесторам, которые будут способствовать реализации наших проектов в Абхазии», – констатировала Девяткова.

Тамила Мерцхулава ознакомила гостей с общей информацией об Абхазии и ее инвестиционной привлекательностью. Она сделала акцент на необходимости инвестирования в сельское хозяйство, туристическую сферу, энергетику и промышленное производство.

«Именно этим отраслям необходимы дополнительные объемы инвестиций. Особенно важны вложения в существующие перерабатывающие предприятия, а также в строительство дополнительных», – подчеркнула президент ТПП.

Директор Инвестиционного агентства Илона Лакербая рассказала гостям об инвестиционном потенциале республики, подробно остановившись на существующих для них льготах, в рамках действующего Закона РА «Об инвестиционной деятельности».

В ходе встречи прошла презентация фильма о Республике Абхазия, подготовленного Торгово-промышленной палатой РА.

Участники встречи задавали вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности не резидентами страны, о преференциях и гарантиях для инвесторов, о возможных формах осуществления инвестирования, о тонкостях законодательства в области оформления прав на земельные участники и объекты недвижимости.

Завершая встречу, Тамила Мерцхулава выразила готовность оказывать представителям «Денова недвижимость» всестороннее содействие в налаживании деловых контактов.

Обе стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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ООО «Денова недвижимость» в течении 12 лет являемся первой и единственной компанией Тюменской области, специализирующейся на коммерческой недвижимости. Входит в группу компаний «Денова», которая специализируется на рынке коммерческой недвижимости, включая в себя: консалтинг, операции с недвижимостью, управление объектами, онлайн образование.

Портфель компании состоит из удачно реализованных проектов:   47 бизнес-центров, 21 торгово-развлекательный центр, 2000 объектов стрит-ритейла.

Наталья Девяткова является вице-президентом и полномочным представителем российской гильдии Управляющих и Девелоперов в Тюменской области.

«Денова недвижимость» постоянно совершенствует стандарты качества своей работы, осваивает новые технологии и расширяет партнерскую сеть.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 19:33

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