ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в этом году не будет принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики во вторник.

«В графике президента Аслана Бжании участие в форуме в Санкт-Петербурге не стоит», – сказали в пресс-службе, не уточнив причину, по которой президент Абхазии не едет на форум.