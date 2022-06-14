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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 15 июня 2022 00:41
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в этом году не будет принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики во вторник.

«В графике президента Аслана Бжании участие в форуме в Санкт-Петербурге не стоит», – сказали в пресс-службе, не уточнив причину, по которой президент Абхазии не едет на форум.

Абхазия традиционно принимает участие в ПМЭФ. В 2021 году вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщала ТАСС, что Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика намерены развивать сотрудничество в области туризма, сельского хозяйства, транспорта, а также гуманитарной сфере.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, Креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ.Юниор» и SPIEF Sport Week.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 15 июня 2022 00:42

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