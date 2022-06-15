ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АБХАЗИИ

Открывая совещание, первый вице-премьер Беслан Джопуа сказал: «Мы все не понаслышке знаем о событиях 30-летней давности. Буквально на второй день войны по зову сердца к нам на помощь приезжали добровольцы с Юга России, Северного Кавказа, Турции, Сирии, дальнего зарубежья. Мы были рады каждому добровольцу. Они плечом к плечу с нами воевали за свободу и независимость Абхазии. Добровольцы помогли нам в самые тяжёлые дни истории Абхазии. Мы благодарны им за это.

15 августа 2012 года мы первый раз официально отметили День добровольца. И сейчас, к 30-летию добровольческого движения, мы с вами должны продумать план памятных торжественных мероприятий. Мы должны достойно отметить памятную дату – 15 августа».

Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал предложил организовать конный переход через горный перевал в Абхазию в честь памятной даты.

«С каждой республики может быть по 5 всадников. Это – Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Осетия, Чечня, а также Донское казачество», – сказал он.

Рисмаг Аджинджал предлагает встретить конников на перевале, а журналистам – заснять все это, используя дрон.

Помимо конного перехода, по мнению Аджинджала, нужно организовать традиционные конные состязания в Лыхнашта, а на следующий день устроить скачки на Бзыпском ипподроме.

Беслан Джопуа предложил министерству культуры подготовить «дорожную карту» мероприятий.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что нужно четко определить, в какой именно день начнутся и когда завершатся мероприятия, приуроченные ко Дню добровольца. Так как 14 августа также будут проводиться памятные мероприятия, посвященные 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.

По словам Беслана Джопуа, основные мероприятия будут проходить с 13 по 17 августа.

Министр культуры Даур Кове пообещал, что министерство к сегодняшнему вечеру представит план мероприятий.

Депутат парламента Леонид Лакербая обратил внимание на то, что нужно знать точное количество людей, которые приедут.

«Нужно знать сколько людей мы приглашаем, потому что зал, в котором мы будем проводить торжественное собрание, может не вместить большое количество людей. Раньше мы приглашали только добровольцев, сейчас ситуация изменилась. В прошлые годы были те, кто обиделся на то, что не получил приглашение. Надо предварительно обговорить, сколько человек приедет», – сказал Лакербая.

Гендиректор «Абаза ТВ», председатель Союза журналистов РА Руслан Хашиг предложил определить некую среднюю квоту для республик и регионов, откуда приедут добровольцы.

Начальник архивной службы Минобороны РА Валериан Агумаа предложил наградить добровольцев нагрудными знаками в честь 30-летия добровольческого движения.

«Я предлагаю наградить добровольцев. Если к 15 августа мы не успеем изготовить нагрудные знаки, то можно будет вручить грамоты», – сказал он.

Беслан Джопуа обратил внимание на необходимость решения таких вопросов, как размещение и питание гостей.

Леонид Лакербая напомнил о том, что уже 10 лет обсуждается вопрос установки памятника добровольцам.

«Добровольцы всегда интересуются этим. Нужно оперативно решать этот вопрос», ­– сказал он.

Беслан Эшба предложил провести торжественный концерт в Государственной филармонии.

30 мая 2022 года распоряжением президента Аслана Бжания создана Государственная комиссия по организации празднования 30-летия добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

В состав комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Бесланом Джопуа, входят:

Нодар Авидзба – заместитель министра обороны;

Фазлибей Авидзба – вице-спикер Народного Собрания-Парламента;

Рисмаг Аджинджал – советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами –добровольцами Северного Кавказа;

Ирина Агрба – генеральный директор РУП «Абхазская государственная телерадиокомпания»;

Валериан Агумава – начальник Архивной службы Министерства обороны;

Баграт Боджгуа – глава Администрации Гудаутского района;

Мзия Бейя – директор Государственного музея Боевой Славы им В.Г. Ардзинба;

Даур Кове – министр культуры;

Леонид Лакербая – депутат Народного Собрания-Парламента, руководитель Благотворительного фонда «Помним»;

Теймураз Хишба – министр туризма;

Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов, генеральный директор ТК «Абаза-ТВ»;

Алексей Цугба – председатель ПП «Амцахара»;

Беслан Эшба – глава Администрации г. Сухум;

Зураб Маршания – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров.