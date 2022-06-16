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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРИСТУПИЛИ К АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ В ЛНР

Новости Четверг, 16 июня 2022 17:58
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АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРИСТУПИЛИ К АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ В ЛНР

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. Группа абхазских спасателей приступила накануне к аварийно-спасательным работам в городе Стаханов Луганской народной республике.

Первым объектом спасработ стал местный стадион «Победа», который был разрушен 9 июня в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. В тот день также были разрушены несколько частных домовладений и объекты гражданской инфраструктуры города. В результате обстрела погибли более 22 человек.

Завтра группа абхазских спасателей, в которую входит 15 сотрудников МЧС Абхазии, будут задействованы вместе со спасателями ЛНР на другом объекте.  

Напомним, что 13 июня колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния, направилась в Луганскую Народную Республику. В состав колонны вошли спасатели, которые добровольно вызвались оказать помощь своим коллегам из ЛНР в решении текущих вопросов восстановления разрушенной войной инфраструктуры республики. Жителям Луганской Народной Республики также доставили 10 тонн гуманитарного груза. Основную часть груза составляют продукты питания.

Это третий в текущем году гуманитарный конвой из Абхазии в ЛНР. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 июня 2022 18:00

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