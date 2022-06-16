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Абхазия Информ

НАГРАДЫ ЗА БОРЬБУ С COVID-19

Новости Четверг, 16 июня 2022 18:00
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НАГРАДЫ ЗА БОРЬБУ С COVID-19

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. В преддверии Дня медицинского работника в Республиканской больнице в Сухуме наградили медик­ов за борьбу с COVID-19 в период пандемии. 

Министр здравоохр­анения Эдуард Бутба вручил медицинским сотрудникам больницы медали и грамоты.  Он  отметил сплоченную работу медиков.

«Колоссальную,  огромную работу вы проделали  за эти два сложных года пандемии. Спасибо за ваш труд! Это тот трудный период, когда вы находились  в красных зонах, ковидных стационарах, а не рядом со своими семьями.  Все ваши силы были отданы, чтобы спасти жизни наших граждан и гостей. Огромное человеческое вам спасибо», – сказал министр.

Медалями «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» были  награждены 50 медицинских работников Республиканской больницы.

Десяти врачам вручили благодарственн­ое письмо от президента Абхазии Аслана Бжания.

Грамоты, подписанные министром здравоохран­ения  получили 142  медика.



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