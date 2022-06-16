НАГРАДЫ ЗА БОРЬБУ С COVID-19
Новости Четверг, 16 июня 2022 18:00
Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. В преддверии Дня медицинского работника в Республиканской больнице в Сухуме наградили медиков за борьбу с COVID-19 в период пандемии.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба вручил медицинским сотрудникам больницы медали и грамоты. Он отметил сплоченную работу медиков.
«Колоссальную, огромную работу вы проделали за эти два сложных года пандемии. Спасибо за ваш труд! Это тот трудный период, когда вы находились в красных зонах, ковидных стационарах, а не рядом со своими семьями. Все ваши силы были отданы, чтобы спасти жизни наших граждан и гостей. Огромное человеческое вам спасибо», – сказал министр.
Медалями «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» были награждены 50 медицинских работников Республиканской больницы.
Десяти врачам вручили благодарственное письмо от президента Абхазии Аслана Бжания.
Грамоты, подписанные министром здравоохранения получили 142 медика.
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