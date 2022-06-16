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Абхазия Информ

STEM КЛАССЫ ПОЯВЯТСЯ В СУХУМСКОЙ ПЕРВОЙ, ОЧАМЧЫРСКОЙ ВТОРОЙ И ГАЛСКОЙ ПЕРВОЙ ШКОЛАХ

Новости Четверг, 16 июня 2022 18:48
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STEM КЛАССЫ ПОЯВЯТСЯ В СУХУМСКОЙ ПЕРВОЙ, ОЧАМЧЫРСКОЙ ВТОРОЙ И ГАЛСКОЙ ПЕРВОЙ ШКОЛАХ

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухумской первой, Очамчырской второй и Галской первой школах появятся STEM классы. Проект реализует агентство ООН в Абхазии – ЮНИСЕФ.

STEM-классы – это многофункциональные школьные лаборатории, оснащенные современной техникой для изучения предметов естественно математического цикла.

Сама аббревиатура «STEM»с английского расшифровывается как Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологии, инженерия и математика. Это – современный подход в образовании, который активно применяют в развитых странах и ключевая его характеристика – междисциплинарность. Коротко говоря, STEM образование – не просто изучение биологии, физики и математики в рамках учебной программы, а соединение их в «целое».

Дисциплины преподаются с точки зрения связи друг с другом. Это позволяет рассматривать и решать задачи более комплексно и глобально, а не по частям, опираясь только на одну область.

Помещения для STEM лабораторий в трех указанных выше школах ЮНИСЕФ ремонтирует и оснащает необходимым оборудованием. Их открытие и запуск планируется в скором времени. Уже прошли тренинги для учителей по методике интегрированного преподавания предметов естественно-математического цикла на основе STEM-подхода.

Кроме того, в рамках этого проекта 10 школ в разных районах Абхазии получат от ЮНИСЕФ комплекты лабораторного оборудования по химии, физике и биологии.

Об этом сообщает  Агентство социальной информации «Апсны»



Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 16 июня 2022 18:53

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