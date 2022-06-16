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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН И ВЛАДИМИР ДЕЛБА УЧАСТВУЮТ В ЮБИЛЕЙНОМ XXV МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Четверг, 16 июня 2022 18:59
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КРИСТИНА ОЗГАН И ВЛАДИМИР ДЕЛБА УЧАСТВУЮТ В ЮБИЛЕЙНОМ XXV МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге открылся юбилейный XXV Международный экономический форум. Абхазию на ПМЭФ представляют вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Форум является ведущей площадкой для обсуждения вопросов глобальной экономики, развития технологий и обмена компетенциями. В 2022 году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Девиз мероприятия – «Новый мир – новые возможности».

Делегация из Абхазии приняла участие в торжественной церемонии открытия юбилейного Петербургского форума. С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сегодня на площадке форуме Кристина Озган встретилась с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным. Они обсудили сложившуюся ситуацию на абхазо-российской границе, вызванную введенными российской стороной дополнительными требованиями к перевозчикам.

На площадке павильона Ленинградской области состоялась встреча с председателем комитета по внешним связям Олегом Коноваловым и первым заместителем председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егором Мищеряковым. Стороны обсудили возможные сроки подписания соглашения о сотрудничестве и перспективы участия абхазских представителей в Балтийском региональном инвестиционном форуме. Делегация правительства Ленинградской области сообщила о планах посетить Абхазию в ближайшее время.

Делегация Абхазии также встретилась с коллегами из правительства Южной Осетии и председателем комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.

В рамках мероприятий первого дня деловой программы форума вице-премьеры Абхазии приняли участие в работе панельных сессий «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» и «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра». В качестве спикеров на этих сессиях выступали председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 16 июня 2022 19:02

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