УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ПИЛИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Пилия Дмитрия Викторовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217, частью 1 статьи 207, частью 1 статьи 223 и п. «б» части 3 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщалось, органом предварительного расследования Пилия Д.В. обвиняется в том, что 15 июня 2021 года в 00:20 часов, находясь в городе Пицунда, в ресторане «Апсны», расположенного на территории пансионата «Самшитовая Роща», в результате возникшей ссоры с пребывающими на отдыхе в Республике Абхазия гражданами Российской Федерации Филоян А.А. и Салимгариевым Т.Н., с целью умышленного причинения последним вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, произвел 9 выстрелов, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью Филоян А.А. и Салимгариеву Т.Н.

Обвиняемый Пилия Д.В. содержится под стражей по ходатайству органа предварительного расследования.