В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХДНЕВНАЯ КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 учебный год, в период с 14 по 15 июня 2022 года, под руководством начальника Генерального штаба ВС РА в войсках Министерства обороны проходила Командно-штабная мобилизационная тренировка.

По итогам КШМТ должностные лица получили практику в руководстве и управлении подчиненными структурными подразделениями в ходе выполнения практических мероприятий перевода с мирного на военное время.

Как отметил руководитель тренировки – основное внимание в ходе проведения тренировки уделялось повышению мобилизационной готовности, совершенствованию способов управления при переводе войск с мирного на военное время во взаимодействии с органами управления 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации.