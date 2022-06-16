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Абхазия Информ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХДНЕВНАЯ КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА

Новости Четверг, 16 июня 2022 19:15
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В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХДНЕВНАЯ КОМАНДНО-ШТАБНАЯ МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 учебный год, в период с 14 по 15 июня 2022 года, под руководством начальника Генерального штаба ВС РА в войсках Министерства обороны проходила Командно-штабная мобилизационная тренировка.

К тренировке привлекались органы военного управления, воинские части, военные комиссариаты республики.

По итогам КШМТ должностные лица получили практику в руководстве и управлении подчиненными структурными подразделениями в ходе выполнения практических мероприятий перевода с мирного на военное время.

Как отметил руководитель тренировки – основное внимание в ходе проведения тренировки уделялось повышению мобилизационной готовности, совершенствованию способов управления при переводе войск с мирного на военное время во взаимодействии с органами управления 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 16 июня 2022 19:25

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