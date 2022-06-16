В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ ПО ПЕНСИОННЫМ ВЫПЛАТАМ

По сведениям Пенсионного фонда, на 10 июня пенсионные выплаты за май 2022 года профинансированы в полном объеме. С 16 июня фонд начал финансировать пенсионные выплаты за этот месяц прежде всего инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, награжденным военными наградами пенсионерам, добровольцам – получателям пенсии.

Денис Гулария сообщил, что удалость значительно сократить отставание по выплатам с одного месяца до 10 дней. Пенсионный фонд намерен поэтапно решать эту проблему.

На 1 июня 2022 г. поступления страховых взносов составил 360 млн 749,5 тыс. руб. (на 61 млн 298 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2021 года). Доходная часть бюджета фонда вместе с трансфертом из республиканского бюджета составила 490 млн 749,5 тыс. руб.

Сумма пенсий, начисленных с начала года по 1 июня составила 508 млн 316,6 тыс. руб. Остаток невыплаченной пенсии за декабрь 2021 года равен 47 млн 570,8 тыс. руб. Таким образом, общая сумма обязательств по расходам на выплату пенсий на 1 июня составляет 555 млн 887,4 тыс. руб.

Пенсионный фонд планирует до конца 2022 года ежемесячно увеличивать поступления страховых взносов и за счет мобилизации просроченной задолженности. Большинство организаций, имеющих задолженность перед фондом, представили графики поэтапного ее погашения.

Напряженность ситуации на сегодня заключается, в том, что трансферт из Республиканского бюджета в сумме 140 млн руб. полностью освоен. Возникла необходимость изыскания дополнительных источников финансирования на случай уменьшения поступления страховых взносов.

По данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров на май 2022 г. составило 48 964 человек, 10 935 из них получают доплату к пенсии, поскольку они не получают пенсии другого государства.

Потребности фонда ежемесячно растут. На июнь текущего года они составляют 103 млн 378 тыс. руб.

Александр Анкваб поручил Денису Гулария сосредоточиться на сокращении задолженности перед фондом и отставания по выплатам.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.