АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2021 ГОД И ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

По данным Всемирной туристкой организаций ООН (UNWTO) число международных турпоездок в апреле 2021 года сократилось на 86%, по сравнению с тем же месяцем допандемийного 2019 года, в мае сокращение составило 82%, но это небольшое улучшение связано с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.

Около 54 млн туристов путешествовали за рубеж в июле 2021 года, что стало лучшим результатом после начала пандемии и закрытия границ в апреле 2020 года. Однако глобальный туристический поток по-прежнему меньше, чем был до пандемии.

По мнению экспертов, международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году. Ближний Восток и Европа восстановятся быстрее других территорий. По ближневосточным направлениям полное восстановление ожидается в 2022 году, по странам Европы – в 2023 году. Медленнее всех вернется к уровню 2019 года туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произойдет не ранее 2024 года, считают в UNWTO.

Пандемия сказалась на предпочтениях путешественников, теперь турист выбирает более близкий, безопасный и малолюдные направления, и страны адаптируют свои стратегии и планы в области туризма, чтобы в краткосрочной перспективе сосредоточиться на внутреннем туризме.

В связи с пандемией COVID-19, Абхазии, как и всем странам мира, пришлось принять ряд ограничительных мер, что в свою очередь, негативно сказалось на экономике страны.

Курортный сезон в Абхазии был открыт уже в августе 2020 году, с соблюдением всех требований эпид безопасности. Стоит отметить, что туристы приезжали в республику без QR-кодов о вакцинации и ПЦР-тестов.

По данным Министра туризма Т.В. Хишба, Абхазию В 2021 году посетило более 1,5 миллиона туристов, таких цифр не было в послевоенные годы.

Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая все требования. Специальная группа, постоянно инспектировала и мониторила объекты размещения.

В 2021 году министр туризма провел ряд встреч в государственных туристических ведомствах РФ, принял участие в заседаниях и подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма между абхазским отраслевым ведомством и Министерством туризма, Общественным советом при Федеральном агентстве по туризму России, Комитетом по туризму города Москвы, Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В мае 2021 г. в Сухуме состоялся I Международный туристический форум «Абхазия – страна души». Организаторы мероприятия – Министерство туризма Абхазии, Общественный совет Ростуризма, Торгово-промышленная палата Абхазии, Издательский дом «Аргументы и факты» и Всероссийское объединение туристов. Участие в различных мероприятиях способствует налаживанию отношении между странами, а так же обмену информацией и развитию совместной партнерской структуры, что является ключом к максимальному использованию преимуществ сотрудничества. Активная работа по укреплению экономических, социальных и культурных связей с соседними странами, способствует улучшению имиджа и привлекательности страны, для иностранных гостей и инвестиций.

В первую очередь путешественник едет в Абхазию за широким спектром исторического и культурного наследия, национальными блюдами и местными традициями, богатыми и уникальными природными богатствами, выходящими за национальные границы.

С каждым годом строится все больше современных отелей и санаториев, оборудованных пляжей и объектов турпоказа.

Турист едет в Абхазию увидеть основные туристско-экскурсионные объекты:

- Комплекс Новоафонская пещера,

- Рицинский реликтовый национальный парк,

- Пицундский храм,

- Ботанический сад,

- НИИЭПиТ,

- Термальный источник.

По данным министерство туризма Абхазии в летний сезон основные достопримечательности республики посетило:

- Рицу – 700 тысяч человек, за аналогичный период в 2019 году – около 360 тысяч.

- Новоафонскую пещеру – более 400 тысяч человек,

В период с января по сентябрь 2021 года Сухумский ботанический сад посетили 53 020 туристов,

- Сухумский обезьяний питомник – 38 871 человек.

В пицундском туристическом комплексе отдохнули 32 278 человек.

Согласно данным Минтуризма, на начало 2021 года было 460 объектов размещения с общим номерным фондом 4712 номеров, на 27 877 койко-мест. Из них 104 объекта работали как юрлица, 356 – физлица.

По словам начальника отдела рекламы и информационного сопровождения Министерства по туризму Саида Аршба, туристическая инфраструктура справилась с возросшей нагрузкой в летний период. По заданной динамике с первых дней майских праздников было понятно, что начало высокого сезона сдвинется к первым месяцам лета. Большинство отелей были заполнены уже в июне, потому были опасение о возросшей нагрузке на объекты размещения и объекты питания.

«Нам не хотелось, чтобы с ростом количества туристов пострадало качество предоставляемых услуг, но мы миновали эти риски и можно сказать, что объекты туриндустрии справились с повышенным режимом работы, который задал рынок», – резюмировал Саид Аршба.

На ноябрьские праздники поток туристов в Абхазию увеличился на 30 % из-за ограничительных мер в РФ. В октябре был пик запросов на отдых, но при этом стоит отметить, что в 2022 году турбизнес республики готовится к круглогодичному сезону и к высоким загрузкам, как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах.

По данным Минтуризма на 1 ноября 2021 года, национальный парк Рица посетило 688 439 человек, за аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 382 030 человек, темп роста – 180%, а прирост 80%.

Новоафонскую пещеру на 1 ноября посетило 416 037 человек, за аналогичный период 2019 года цифра составляла 268 193 человека, темп роста составил 155,% а прирост 55%.

Российские туроператоры прогнозировали загрузку топовых объектов Абхазии на ноябрьские даты к 100%, прогнозы оправдались. По оценкам экспертов туристического рынка, в сравнении с летним сезоном-2021, цены на размещении в Абхазии были снижены на 15-30%. На ноябрьские даты отдых обошёлся на 15-20% дешевле, чем в схожих объектах размещения в Сочи.

Стоимость отдыха в Абхазии на ноябрьские праздники:

- «Дельфин»: тур на 4 ночи без питания и дороги стоил от 2800 руб. на двоих, с трехразовым питанием – от 9600 руб. на двоих.

- TUI Россия: тур на 3 ночи в Amza Park Hotel 5* (без трансфера и перелета, питание RO) – от 15 тыс. руб. на двоих; тур с трансфером, питанием «полупансион» и перелетом – от 24 тыс. руб. на двоих. Более экономичный вариант на 3 ночи в отель «Олимп» 3* (Сухум) (без трансфера и перелета, на завтраках) – от 4 тыс. руб. на двоих; тур с перелетом и трансфером – от 13 тыс. руб. на двоих.

- АЛЕАН: самый бюджетный тур с заездом 3 ноября на 4 ночи без перелета и питания (гостевой дом в Новом Афоне) обошелся в 2320 руб. на двоих.

- «Мультитур»: тур в пансионат «Самшитовая Роща» на 4 ночи с трехразовым питанием (без дороги) стоил от 16 000 руб. на двоих.

- «Русский Экспресс»: тур на 4 ночи обошелся от 10 000 до 16 000 руб. на двоих взрослых с питанием «завтраки» или «полный пансион».

Прогнозы абхазского турбизнеса в зимний сезон оправдались. Российские туроператоры отметили рост спроса на новогодний отдых в Абхазии в сравнении с прошлым зимним сезоном.

Туроператор «Дельфин» заявил о двукратном росте продаж, а специалисты TUI Россия – о четырехкратном увеличении количества броней в Абхазию. По наблюдениям же экспертов туроператора «Мультитур», количество заявок по направлению выросло на 15-18%.

По словам руководителя отдела Внутреннего туризма туроператора «Интурист» Сергея Стребкова, Абхазию бронировали более активно в сравнении с другими черноморскими внутрироссийскими направлениями. Многие туристические объекты еще осенью выставили stop sale на новогодний период. Во многих гостиницах были не доступны для бронирования люксовые номера. В новогоднюю ночь туристам предлагали обширную праздничную программу.

Туристическая отрасль Абхазии стремится к созданию современного высокоэффективного и конкурентоспособного комплекса, на базе которого будет развиваться этот сектор экономики.

Однако текущий уровень глобальной конкурентоспособности туристических секторов довольно низок. Несмотря на то, что Абхазия в изобилует привлекательными природными и культурными ценностями, существуют недостатки по другим важным параметрам, таким как инфраструктура транспорта и туристических услуг. Таким образом, решение этих проблем является ключом к повышению общего количества посещений.

Абхазия активно развивает такие направления как деловой, лечебно-оздоровительный, экологический, гастрономический, сельский и религиозно-паломнический туризм.

Проводятся деловые встречи, конгрессы, выставки, разные мероприятия, которые посвящены деловому туризму и турбизнес республики готов принимать такие группы в республике.

Мы можем наблюдать, что туристы в Абхазию едут за экологическим отдыхом, им позволяют взаимодействовать с местными жителями и дают самобытный и уникальный туристический опыт. Популярен приключенческий, спортивный, экологический туризм через горные хребты, прибрежные районы, природные парки и особо охраняемые природные территории на круглогодичной основе.

Абхазия обладает уникальным потенциалом для горнолыжного и зимнего туризма и на горе Мамдзышха в 2020 году открыли эко-глэмпинг, где туристом предлагают скитур и хайкинг-тур.

В целом туристический сезон в 2021 году прошел удачно, Абхазия вошла в топ востребованных стран среди туристов из РФ, спрос на отдых в республике возрос.

В январе 2022 году наблюдался повышенный спрос на ранее бронирования в объектах размещения. Отели подняли цены на летнее размещение от 20% до 40% по сравнению с прошлым сезоном. В основном цены на размещение выросли в топовых объектах. Это было связано с подорожавшим топливом, повышением цен на продукты питания и на другие сопутствующие услуги.

Туриндустрия готовилась к подъему в 2022 году, поскольку пандемия стала более контролируемой и во многих странах сняли ограничения на поездки. Однако в феврале 2022 года из-за вспецоперации на Украине мировой туризм столкнулся с новыми вызовами.

Ситуация с продажами туров в Абхазию в летний сезон безусловно будет зависеть от политической ситуации. После активных бронирований в начале и середине февраля, в марте наступили временное затишье и спад. Участники рынка прогнозировали рост продаж с середины марта. Постепенно мы наблюдаем за повышением спроса на летний отдых. По ранее забронированному летнему проживанию отмен нет. Сейчас туристы, бронируют туры и отели на небольшую глубину (на краткосрочный период – от недели до месяца).

Согласно оценкам Euromonitor International, на российских туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В 2021 году россияне потратили за рубежом 9,1 млрд долларов. Потеря платежеспособных российских путешественников не подорвет восстановление отрасли, но нанесет ощутимый ущерб многим туристическим направлениям по всему миру – от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда.

По сравнению с 2021 годом, снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50%, отмечают эксперты Euromonitor. По их прогнозам, расходы в туризме в 2022 году вырастут во всем мире на 92% по сравнению с прошлым годом, но из-за российско-украинского конфликта индустрия получит намного меньше ожидаемого. Как ожидают аналитики Euromonitor, мировая туриндустрия потеряет 6,9 млрд. долларов в 2022 году.

• По данным туроператора «Интурист» бронирования туров в Абхазию сейчас на 28% превышают аналогичный период прошлого года.

• В «Русском экспрессе» отмечают, что бронирования в Абхазию оживились после 20 марта, при этом динамика пока оставляет желать лучшего в сравнении с прошлым годом. В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май – июнь, глубина продаж небольшая.

• По данным же туроператора PAC Group, бронирования туров в Абхазию в этом году пока не превышают уровень 2021 года. Наибольшим спросом пользуются отели трех-четырех звезд и отдых продолжительностью 10-15 дней.

В апреле месяце российские туроператоры отмечали о повышении цен на проживание на 10-15% на отдых в Абхазии.

• Средняя стоимость летнего отдыха в Абхазии, включая проживание и двухразовое питание, по оценкам туроператоров составляет 2500 рублей на человека в сутки, средняя продолжительность отдыха – 8-9 ночей.

Многие аэропорты юга России, включая Симферополь, не принимают самолеты, а также на поток туристов в Абхазию может повлиять открытый в Сочи для авиарейсов аэропорт.

По статистике продаж федеральной сети турагентств «1001 тур», средняя длительность забронированных туров на майские праздники составила (заезды 29.04 – 08.05) 7-8 ночей, то есть туристы стремились превратить две пары выходных в полноценный отпуск.

• Более 60% туристов приехали отдыхать на праздники в мае с детьми, остальные 40% – пары и одиночки.

• Те же 60% туристов выбрали на майские праздники 2022 года туры с отелями 4* и 5*, такой же процент туров был продан в отели с питанием «все включено» и «ультра все включено».

Средняя цена на майские туры в Абхазию составила 64 000 руб.

Из статистики «1001 тур» видно, что средняя стоимость проданных туров по популярным направлениям с заездами 29.04 – 08.05 в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла от 15% до 35% – в зависимости от объекта размещения. Майские праздничные туры в Абхазию оказались у «1001 тур» в этом году в среднем на 33,3% дороже, чем в прошлом.

С начала мая и до октября для туристов открылось новое направление: пассажирский скоростной катамаран «Грифон» и туристы смогут по морю перемещаться между черноморскими курортами России и Абхазии.

Все больше людей приобщаются к экстремальному туризму, экотуризму и агротуризму. Турист приезжая в Абхазию может выбрать именно сельскую местность, организуя времяпрепровождение в экологически чистых районах республики.

По данным Рицинского реликтового национального парка, с начала мая объект посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году.

Распоряжением Кабинета министров Абхазии от 21.04.2022 г. утверждены новые цены на экскурсионные билеты на посещение РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» и Рицинского реликтового национального парка. Документ вступил в силу 1 мая 2022 года.

Цены на экскурсионные билеты в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры»:

• взрослый – 700 руб.;

• льготный – 200 руб.;

• детский (до 8 лет) – бесплатно.

Согласно распоряжению, по льготному билету на посещение РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр имеют право:

• дети и подростки в возрасте т 8 до 16 лет – граждане РА;

• студенты средне-специальных и высших учебных заведений Абхазии очной формы обучения;

• ветераны и инвалиды ВОВ 1941-1945 гг., инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.; военнослужащие РА, проходящие военную службу по призыву.

Посещение Рицинского реликтового национального парка:

а) граждане Республики Абхазия – бесплатно;

б) взрослый – 700 руб.;

в) дети до 8 лет – бесплатно.;

г) дети от 8 до 12 лет – 200 руб.;

д) лица, не являющиеся гражданами Республики Абхазия;

• Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – бесплатно.

• Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – бесплатно.

Генеральный директор российской туристической компании «Дельфин» отметил, что в мае месяце наблюдается спад на отдых в Абхазию на 5-7% по сравнению с 2021 годом, несмотря на то, что в стране уже немало отдыхающих.

Путешественники откладывают свои поездки, как в регионы РФ, так и зарубежные страны. Падение турпотока коснулось Сочи, аэропорт которого открыт и функционирует – спрос на майский отдых снизился на 10% и цены на авиабилеты выросли на треть. По словам экспертов, цены отели на черноморском побережье, в том числе и в Абхазии, уже начали снижаться из-за небольшого количества туристов и низкой глубины бронирования. Это приводит в равновесие рынок, цены на котором несколько месяцев назад увеличились на 15-20%.

По данным туроператоров «Интурист», «Мультитур», АЛЕАН и FUN&SUN, абхазские отели предлагали дисконт до 10-15%, а иногда и до 25%, на заезды со второй половины мая и до середины июня. Отдельные отели, впрочем, выставили СПО и до конца июня.

Так, у FUN&SUN можно сейчас забронировать недельный пакетный тур с перелетом (рейс Москва – Сочи) в гостиницу Olimp в Пицунде (заезд 1 июня) от 19 897 руб. на человека при двухместном размещении (без питания).

Тур с перелетом в отель «Эко-Папа» (пос. Бамбора) и питанием «полный пансион» с перелетом из Москвы в Сочи обойдется от 25 021 руб. на человека при двухместном размещении.

Как пояснили эксперты туроператора «Интурист», появление спецпредложений связано с недозагруженностью гостиниц Абхазии на фоне непривычно холодной погоды в мае и общего снижения спроса из-за высоких цен на перелет в Сочи и дефицита доступных билетов в железнодорожном сообщении.

Стоит отметить, что отели, которые можно отнести к уровню 4* и 4*+ скидки не дают, ибо у них с загрузкой все хорошо, а также нет проблем с загрузкой на курортах Абхазии с развитой туристической инфраструктурой, таких как Гагра, Пицунда, Новый Афон. Скидки на проживание предоставляют объекты среднего и эконом-сегмента или недорогие пансионаты – в меньшей степени заполняются отели Сухума, Цандрипша, Гудауты, поэтому у отелей на этих курортах спецпредложений сейчас больше.

Но в пик сезона по оценкам туроператоров, по мере наступления в Абхазии комфортных летних температур спрос вернется к привычным сезонным значениям. Поэтому появления выгодных спецпредложений по направлению летом, скорее всего, ждать не стоит, максимум они продлятся до 20 июня.

Торгово–промышленная палата оказывает всемерное содействие в развитии туризма Абхазии. Принимая участие в крупнейших международных туристических выставках, конференциях, форумах, как на территории России, так и на международном уровне, ТПП в обязательном порядке презентует туристический потенциал республики. Более того, палата ведет активную работу внутри самой Абхазии, всячески поддерживает предпринимателей туристической сферы, предоставляет деловую площадку для встреч и переговоров по поиску потенциальных партнеров и др.

В условиях пандемии в 2021 году ТПП презентовала туристический потенциал Абхазии в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Уфе, Казани и др.

Созданные при ТПП Некоммерческое Партнёрство «Гильдия отельеров», «Абхазский союз туризма» и «Гильдия транспортников» при содействии палаты проводят регулярные встречи с деловыми партнерами, переговоры по взаимной поддержке и продвижению туристических услуг.

В 2021 году при содействии ТПП НП «Абхазский Союз туризма» организовал III деловой форум «Visit Apsny». По приглашению Министерства туризма Абхазии ТПП выступила соорганизатором в проведении Международного туристического форума «Абхазия-страна души 2021», в Сухуме.

Палата и в дальнейшем готова содействовать продвижению туризма осуществляя поддержку представителям туристической отрасли, в том числе опираясь на практику зарубежных коллег. Участие же абхазских представителей турбизнеса в конференциях и иных мероприятиях, позволит им приобрести новые навыки и перенять опыт своих зарубежных коллег.

Материал подготовлен Управлением по туризму ТПП Абхазии.