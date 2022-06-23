КРИСТИНА ОЗГАН: В 2020 ГОДУ В РФ БЫЛ ВВЕДЕН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Кристина Озган представила депутатам информацию о ситуации с ценообразованием на нефтепродукты в Абхазии. Она напомнила, что ситуация, связанная с ростом цен на топливо, возникла не в 2022 году.

«Тенденция к изменению ценообразования на нефтепродукты прослеживалась весь 2021 год. Соответственно, правительство неоднократно принимало решения о регулировании цен. Существенное изменение ценообразования произошло в середине года, в разгар туристического сезона. Учитывая, что тенденция к увеличению цен была значительной, мы в середине прошлого года дважды поднимали предельные цены и уже к концу года цены на нефтепродукты стали значительно отличаться от цен на начало года. Чем были обусловлены данные изменения? Во-первых, это связано с механизмом ценообразования, применяемым в Российской Федерации. Как вы знаете, последние годы весь объем нефтепродуктов поставляется к нам из России. Ранее нам поставлялись нефтепродукты из других стран», – сказала Озган.

В 2014 году было подписано соглашение с российской стороной о неприменении в отношении импортируемых в Абхазию нефтепродуктов таможенных пошлин. Этот механизм позволял правительству Абхазии держать цены в республике на уровне близлежащих регионов РФ.«Но в 2018 году в России был принят закон, согласно которому механизм ценообразования претерпел значительные изменения. Этот механизм называется демпфером. Сам механизм был введен в 2020 году. Параллельно шло изменение налогового законодательства, снижение таможенных пошлин. Это привело к тому, что действовавший с 2014 года льготный механизм перестал играть существенную роль при формировании себестоимости нефтепродуктов, поступающих в Абхазию. Соответственно, в 2021 году правительство РА было вынуждено пойти на повышение цен», – констатировала Озган.

Чтобы стабилизировать ситуацию, в сентябре 2021 года президент Аслан Бжания обратился к правительству Российской Федерации об оказании Абхазии поддержки в решении вопроса сохранения ценообразования в пределах, которые могла себе позволить республика, но вопрос не получил решения.

«С начала 2022 года в Российской Федерации поменялся уровень налогообложения участников рынка нефтепродуктов. Это было связано с изменением ставок акциза и налога на добычу полезных ископаемых. На топливном рынке отразилась и изменившаяся политическая обстановка вокруг России. Серьезная дестабилизация цен произошла на мировом рынке. Цены на биржах менялись ежесуточно. Вся эта информация есть в открытом доступе; можно проанализировать динамику изменения цен за тот период», - отметила министр экономики.

Она напомнила, что участники топливного рынка обращались к правительству в связи с тем, что столь значительный рост цен затрудняет обеспечение республики нефтепродуктами.

«Если раньше правительство устанавливало предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты, учитывая, что цены на нефтепродукты стали очень быстро меняться, приняло решение о введении допустимых предельных надбавках к стоимости ввозимых нефтепродуктов. На данный момент процесс регулирования цен на внутреннем рынке Абхазии осуществляется в зависимости от стоимости поставки с применением тех надбавок, которые определило правительство. В апреле - мае 2022 года топливные компании постарались приобрести топливо в необходимом количестве, чтобы не допустить образования его дефицита. Сейчас наблюдается незначительное снижение цен на нефтепродукты в России. Соответственно, в зависимости от цены поставки, будут зеркально меняться оптовые и розничные цены и у нас», – сказала Кристина Озган.

В этом году также были обращения Абхазии в адрес правительства России, Минэкономики, Минэнерго и Минэкономразвития РФ с просьбой о применении в отношении экспортируемых в Абхазию нефтепродуктов механизма, позволяющего реализовывать их по внутрироссийским ценам.

«У нас предметно велась работа с профильными федеральными органами исполнительной власти. На данный момент имеются заключения ряда министерств и ведомств. Данный документ находится на рассмотрении правительства Российской Федерации. Работа в этом направлении активно ведется», – сообщила министр экономики.

Председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария попросил уточнить, почему бензин в России стоит дешевле, чем в Абхазии.

Отвечая на этот вопрос, гендиректор ООО «Апсны-Ойл» Олег Лакоба сказал: «Стоимость бензина привязана к стоимости сырой нефти. Соответственно, экспортная цена формируется таким же образом. На тот момент, когда у нас цена была дешевле, чем в России, конъюнктура рынка была такова, что экспортная цена была дешевле, чем внутрироссийская. Соответственно все мы, в том числе и «Абхазтоп», покупали топливо по экспортной цене у производителей, привозили его сюда, добавляли свою наценку и продавали, поэтому у нас здесь цена получалась дешевле. Когда цена на нефть пошла вверх, производителю стало выгодно продавать за валюту и на внешний рынок. Чтобы не оголить внутренний рынок был введен механизм компенсирования: из бюджета РФ производителям стали доплачивать разницу между экспортом и внутренней ценой для того, чтобы производитель не останавливал свои потоки продаж на внутренний рынок, при этом, не теряя средств».

На следующий вопрос о том, как формируется экспортная цена, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия ответил: «За порядком образования цен при реализации нефтепродуктов как на внешнем, как и на внутреннем рынке в Российской Федерации, следит Федеральная антимонопольная служба. Она следит за соблюдением законодательства, в том числе и за законом об обратном акцизе. На сайте антимонопольной службы, вводя сведения о заводе, либо посреднике, который учувствует в сделке, виде нефтепродукта и дате приобретения, можно проверить, насколько адекватна и соответствует действительности эта цена. Если выявлены нарушения, об этом стало бы известно в Федеральной таможенной службе. Это означает, что они следят за ценами».