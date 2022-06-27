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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Новости Понедельник, 27 июня 2022 22:07
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ГЕНПРОКУРОР АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. Во время нахождения с частным визитом в г. Краснодаре генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба встретился с прокурором Краснодарского края Табельским Сергеем Владимировичем. В ходе встречи енпрокурор Абхазии вручил памятный подарок коллеге и обсудил вопросы взаимодействия между прокуратурами.

В г. Ессентуки Адгур Агрба встретился с заместителем Генерального прокурора РФ, курирующим деятельность управления Генеральной прокуратуры в Южном и Северо- Кавказском Федеральных округах Андреем Кикоть. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы совершенствования механизма оперативного разрешения возникающих при исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам вопросов. По итогам встречи Адгур Агрба вручил коллеге памятный подарок.

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июня 2022 22:18

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