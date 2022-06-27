СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ НАГРАДЫ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО БОКСУ

На протяжении пяти дней 104 участника из восьми регионов ЮФО – Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей боролись за звание сильнейших.

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. В Краснодаре прошел чемпионат Южного Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет.

В рамках программы лучших определили в 13 весовых категориях среди мужчин и в 12 – среди женщин. Несколько десятков спортсменов представляли Краснодарский край, в том числе и Белена Квициния, Денис Кархалава и Ашот Узлян, которые по итогам турнира завоевали три награды.

Серебряным призером турнира стала Белена Квициния, «бронзу» завоевали Денис Кархалава и Ашот Узлян.

Белена выступала в весовой категории 66 кг, Ашот Узлян – 75 кг, Денис – 54 кг.

Также, очамчырский спортсмен Денис Кархалава выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Тренирует спортсмена Мамука Бжания.

Белену и Ашота тренирует Эдуард Депелян.