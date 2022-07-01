ВЫСТАВКА ИДЫ ТАУБЕ «ЧУКОТКА – ТОЧКА ОТСЧЕТА»

Cухум. 1 июля 2022. Абхазия-Информ. 5 июля в 13:00 в Центральном выставочном зале Союза Художников Абхазии открывается выставка фотографий Иды Таубе «Чукотка- точка отсчета». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Абхазии, представительства Россотрудничества в РА, Союза художников Абхазии. Выставка будет доступна до 10 июня.

«Чукотка – больше, чем место на карте, это не географическое, а глубоко личностное понятие, и, посетив эти места, человек начинает примерять свою жизнь к новой первобытной реальности. Бескрайняя арктическая земля, омываемая тремя морями и двумя океанами в суровой заполярной области планеты; вечная мерзлота и люди, сохранившие культурный уклад кочевой жизни древней цивилизации: эти места таят вековые секреты, помогающие человеку находиться в гармонии с природой, с ближним и с самим собой. Чукотка меняет ракурс восприятия личной истории, своего места в этом мире, условностей современного общества и раскрывает глубины индивидуального. Я не создавала проект намеренно, я просто жила и работала среди этих людей, а фотопамять фиксировала отдельные моменты», – говорит Ида Таубе.

Ида Таубе – фотохудожник, член Творческого союза художников России, общественный деятель, путешественник, исследователь. Большую часть своей жизни Ида посвятила Арктике, из них более 20 незабываемо ярких лет связаны с Чукоткой.

Она родилась на крайнем севере России, в Республике Коми. Окончив исторический факультет, она предпочла научной деятельности в университете, – работу с детьми-сиротами. Годы нелегкой работы в Сыктывкарской агрошколе-интернате для детей сирот стали настоящей школой жизни.

С 1989 Ида посвящает себя движению защитников Детства под эгидой Российского Детского фонда. В 2000 году она возвращается на русский Север. Местом приложения ее сил становится далекая Чукотка. Ида вспоминает:

«Чукотка ворвалась в мою жизнь на рубеже двух веков. Работа в Благотворительных фондах «Полюс надежды» и Красный Крест Чукотки позволили мне не понаслышке узнать праздники и будни простых людей, почувствовать неразрывность связи природы и человека, дающей возможность им жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Именно поэтому в центре моего творчества, этот прекрасный край сильных, красивых людей, уникальной цивилизации, культуры и вековых традиций, хранящих секрет обретения себя – настоящего», – говорит Ида Таубе.

Работа на Крайнем Севере стала своеобразной точкой отсчета для формирования мировоззрения и индивидуального видения мира Художником. Именно Чукотка с её экстремальными природными условиями, на первый взгляд, наивной красотой природы и человека, приоткрыла неизведанные глубины человеческого духа. Ида, жила и работала в этом сложном мире, а фотокамера фиксировала счастливые моменты общения с людьми и природой!

Ида Таубе явилась автором идеи монумента, имеющего планетарное значение. На пересечении Северного Полярного круга и 180 меридиана - географической линии смены дат и полушарий, силами Чукотской торговой компании был установлен Символ знака Солнца. Это не только знак уникального места, но и памятник первооткрывателям всего нового, в том числе и человека в самом себе.

За деятельность в сфере Милосердия Ида Таубе удостоена ордена Пресвятого царевича Димитрия и звания Почетный Гражданин Чукотского автономного округа.

Ее благотворительная деятельность и жизненный опыт помогли состояться творческому пути. Любовь и понимание человека, помогли Иде заслужить доверие коренных жителей Чукотки, открыть искренность и глубину человеческого общения, что отразилось в большой серии уникальных портретов. Авторитет, взаимное уважение и доверие сближали и раскрывали глубинные связи художника и его героев, поэтому многие фотографии имеют настоящую художественную, документальную и историческую ценность. Работая увлеченно и профессионально, используя современную технику, Ида добивается высокого качества работ в жанре портрета и пейзажа. Благодаря редким снимкам она «открывает» для зрителя и делает реально доступной первозданную красоту Чукотской Земли.

Ида Таубе – создатель четырех фотоальбомов. Презентация одного из них «Чукотка. Точка отсчета» – успешно прошла в музее Современного искусства «Гараж». Фотографические произведения были представлены на более, чем десяти персональных выставках в России и за рубежом- Франции, Англии, Швейцарии. В Новой Третьяковке в 2020-2021 гг прошла с успехом одна из последних выставок Иды «Чукотка. Эпическая сага. Вступление».

Работы Иды Таубе вызывают живой интерес поклонников и коллекционеров современного искусства. Они представлены в частных коллекциях Ренэ Герра ( Франция), Надежды Брыкиной ( Швейцария), Екатерины МакДугалл (Великобритания), Сары Виниц ( Германия) , Марты и Петера Черных( Швейцария), входят в собрание Музейного центра «Наследие Чукотки» (г.Анадырь) и других музеев.





