ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сегодня, 5 июля, разыграны комплекты медалей среди женщин в весовой категории от 45 до 64 кг и среди мужчин в весе до 61 кг. Элкан Гвазава, выступавший в весовой категории до 61 килограмма, поднял 126 килограммов в рывке и оказался на вершине пьедестала. Также Элкан поднял 146 килограммов в толчке и выиграл серебряную медаль. Набранные в сумме 272 килограмма позволили спортсмену завоевать серебро в двоеборье.

Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта. В 2021 году установил рекорд России в весовой категории до 61 кг, подняв штангу весом 121 кг в рывке, а в феврале 2022 года на Кубке России он обновил свой рекорд среди юниоров, подняв штангу в рывке весом 123 кг.

В июне 2022 года Элкан стал серебряным призером чемпионата России, которое прошло в Сыктывкаре с 31 мая 5 июня. Элкан стал вторым с результатом в сумме двоеборья 262 кг (122 – рывок, 140 – толчок) в весовой категории до 61 килограмма.

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Он тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.