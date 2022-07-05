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Абхазия Информ

ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Новости Вторник, 05 июля 2022 14:58
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ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 5 июля 2022. Абхазия-Информ. Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Хабаровске с 4 по 9 июля. За награды ведут борьбу 240 сильнейших спортсменов из 68 регионов России, а также 20 представителей из Республики Беларусь. 
В соревнованиях принял участие и титулованный абхазский тяжелоатлет Элкан Гвазава, представляющий Республику Татарстан. 

Сегодня, 5 июля, разыграны комплекты медалей среди женщин в весовой категории от 45 до 64 кг и среди мужчин в весе до 61 кг.  Элкан Гвазава, выступавший в весовой категории до 61 килограмма, поднял 126 килограммов в рывке и оказался на вершине пьедестала. Также Элкан поднял 146 килограммов в толчке и выиграл серебряную медаль. Набранные в сумме 272 килограмма позволили спортсмену завоевать серебро в двоеборье.

Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта. В 2021 году установил рекорд России в весовой категории до 61 кг, подняв штангу весом 121 кг в рывке, а в феврале 2022 года на Кубке России он обновил свой рекорд среди юниоров, подняв штангу в рывке весом 123 кг. 

В июне 2022 года Элкан стал серебряным призером чемпионата России, которое прошло в Сыктывкаре с 31 мая 5 июня. Элкан стал вторым с результатом в сумме двоеборья 262 кг (122 – рывок, 140 – толчок) в весовой категории до 61 килограмма. 

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.  Он тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава  в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 июля 2022 15:01

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