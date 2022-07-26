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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И БЕЛОРУССИЯ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ САМЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ

Новости Вторник, 26 июля 2022 22:03
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АБХАЗИЯ И БЕЛОРУССИЯ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ САМЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. Одними из самых дешевых направлений для зарубежного отдыха летом являются Абхазия и Белоруссия. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на заявления представителей туристической отрасли.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрий Юрий Барзыкин подчеркивает, что стоимость отдыха в этих странах начинается от 30 тысяч рублей с учетом перелета или проезда на неделю. По его словам, чаще всего россияне посещают Белоруссию и Абхазию для лечения в санаториях. В ходе беседы он также развеял миф о возможности «сверхбюджетного» отдыха в Турции.

«Рассказы о бюджетных «путевках» преувеличены. Перелет порядка 26-30 тысяч даже через Сочи, и добавьте минимум 35-40 тысяч на проживание», – рассказал он.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова советует россиянам обратить внимание на трехзвездочные турецкие отели. Она отметила, что отдых в таких отелях обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 22:06

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