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Абхазия Информ

ЗА АВТОМОБИЛЬ ИЗ АБХАЗИИ РОССИЯНИНУ ГРОЗИТ ДО 2 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Новости Пятница, 29 июля 2022 13:16
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ЗА АВТОМОБИЛЬ ИЗ АБХАЗИИ РОССИЯНИНУ ГРОЗИТ ДО 2 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Сухум. 29 июля 2022. Абхазия-Информ. Житель Саратова привез машину из Абхазии и пошел на небольшую хитрость с документами, чтобы не платить таможенную пошлину. Автомобиль конфисковали, а гражданина отдали под суд.

Саратовская транспортная прокуратура сообщает, что в суд передано дело 62-летнего местного жителя, который приобрел в Абхазии старый седан Toyota Century 1999 года выпуска. Автомобиль этот, надо полагать, был очень недорогим, а вот сумма подлежащих к уплате таможенных платежей – 2,5 млн рублей (по подсчетам прокуратуры). Гражданин пошел на хитрость, чтобы избежать таких трат.

По версии следствия, находясь на территории республики Абхазия, он приобрел фиктивные документы о своем трудоустройстве в качестве водителя транспортного средства международной перевозки и предоставил таможенному органу документы, содержащие ложные сведения о цели ввоза на территорию Российской Федерации транспортного средства.

Автомобиль был изъят сотрудниками саратовской таможни в декабре 2021 года.

Нарушение, совершенное гражданином, наказывается по части 1 статьи 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы. Впрочем, диапазон наказаний очень широк: минимальное наказание – штраф 100 000 рублей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 29 июля 2022 13:20

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