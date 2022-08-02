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Абхазия Информ

68 ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АБХАЗИИ НЕ ПОСЕЩАЮТ ШКОЛУ

Новости Вторник, 02 августа 2022 20:23
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68 ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АБХАЗИИ НЕ ПОСЕЩАЮТ ШКОЛУ

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. По данным Службы социальной поддержки детей и семей, на которые ссылается аппарат Уполномоченной по правам человека в докладе за 2021 год, 68 детей школьного возраста в Абхазии не посещают школу.

Основная причина того, что дети не ходят в школу – малообеспеченность семьи. Родители не могут приобрести для них необходимые школьные принадлежности и одежду.

Часто малообеспеченность семей – это следствие алкоголизма/наркомании одного из родителей. Нередки случаи, когда в таких семьях дети сталкиваются с агрессией родителей, что порождает множество других проблем, связанных и с правонарушениями несовершеннолетних, и с ухудшением их психологического и физического здоровья.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 02 августа 2022 20:25

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