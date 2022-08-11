ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ГУРАМ АНКВАБ

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В производстве прокуратуры города Сухум находится уголовное дело №321/813, выделенное из уголовного дела №321/803, по подозрению Анкваб Гурама Лаврентьевича и неустановленного следствием лица в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29-частью 2 статьи 320 частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

7 марта 2021 года, примерно в 03 часа 30 минут, в городе Сухум, по улице Аргун в районе дома №4, Анкваб Гурам Лаврентьевич, Мургвлиани Муза Шаликович и неустановленное следствием лицо, будучи вооруженными незаконно приобретенным, хранимым и носимым взрывным устройством – реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, действуя умышленно, достоверно зная, что в здании отделения милиции №1 Управления внутренних дел по городу Сухум находятся представители власти, в целях воспрепятствования их законной деятельности, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, произвели выстрел в здание ОУР ОМ-1 УВД по городу Сухум, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия.

13 апреля 2021 года Анкваб Г.Л. был объявлен в розыск.

26 мая 2021 года уголовное дело №321/803, по обвинению Мургвлиани М.Ш. было направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

02 сентября 2021 г. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении Мургвлиани М.Ш. с лишением свободы сроком на 6 лет общего режима.

10 июля 2021 года, в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, предварительное следствие по уголовному делу №321/813 было приостановлено за розыском подозреваемого Анкваб Гурама Лаврентьевича. а также за не установлением лица, причастного к совершению вышеуказанного преступления.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятии 10 августа 2022 г. Анкваб Г.Л. был задержан.

В настоящее время органом предварительного расследования решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анкваб Г.Л., а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержания лица, совершившего указанные преступления совместно с Анкваб Г.Л. и Мургвлиани М.Ш.