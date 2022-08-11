 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ГУРАМ АНКВАБ

Новости Четверг, 11 августа 2022 21:54
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ГУРАМ АНКВАБ

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В производстве прокуратуры города Сухум находится уголовное дело №321/813, выделенное из уголовного дела №321/803, по подозрению Анкваб Гурама Лаврентьевича и неустановленного следствием лица в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29-частью 2 статьи 320 частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

7 марта 2021 года, примерно в 03 часа 30 минут, в городе Сухум, по улице Аргун в районе дома №4, Анкваб Гурам Лаврентьевич, Мургвлиани Муза Шаликович и неустановленное следствием лицо, будучи вооруженными незаконно приобретенным, хранимым и носимым взрывным устройством – реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, действуя умышленно, достоверно зная, что в здании отделения милиции №1 Управления внутренних дел по городу Сухум находятся представители власти, в целях воспрепятствования их законной деятельности, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, произвели выстрел в здание ОУР ОМ-1 УВД по городу Сухум, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия.

13 апреля 2021 года Анкваб Г.Л. был объявлен в розыск.

26 мая 2021 года уголовное дело №321/803, по обвинению Мургвлиани М.Ш.  было направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

02 сентября 2021 г. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении Мургвлиани М.Ш. с лишением свободы сроком на 6 лет общего режима.

10 июля 2021 года, в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, предварительное следствие по уголовному делу №321/813 было приостановлено  за розыском подозреваемого Анкваб Гурама Лаврентьевича. а также за не установлением лица, причастного к совершению вышеуказанного преступления.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятии 10 августа 2022 г. Анкваб Г.Л. был задержан.

В настоящее время органом предварительного расследования решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анкваб Г.Л., а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержания лица, совершившего указанные преступления совместно с Анкваб Г.Л.  и Мургвлиани М.Ш.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 11 августа 2022 21:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЖАНИЯ И РЕШЕТНИКОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.