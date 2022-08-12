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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Новости Пятница, 12 августа 2022 22:18
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СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз принял участие в совещании, посвященном подготовке и проведению Фестиваля культуры и спорта народов Юга России, который пройдет с 23 по 26 сентября в Грозном Чеченской Республики. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Встреча прошла под председательством заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова. Участниками совещания, также стали министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Валид Эдилов, начальник управления по делам молодежи и спорта г. Севастополь Сергей Резниченко, генеральный директор ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» Андрей Малышев и представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов России, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, ДНР, ЛНР и Южной Осетии.   

Джемал Губаз, обращаясь к участникам совещания, отметил, что команда Республики Абхазия готова принять участие в Фестивале. 

«Уважаемые коллеги, друзья. Я рад приветствовать вас. Республика Абхазия готова принять участие в Фестивале, поддерживать проекты и инициативы наших коллег. Уверен, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень взаимоотношений, наша главная цель – всячески способствовать этой важной работе», – сказал Губаз. 

В рамках Фестиваля спортивные сборные команды субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будут соревноваться в национальных и олимпийских видах спорта. В культурной программе Фестиваля примут участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы. 
Фестиваль проводится в целях содействия сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России. 

Основными задачами Фестиваля являются: популяризация и развитие народных и национальных видов спорта, воспитание подрастающего поколения и молодежи на основе многовековых традиций народной культуры и национальных видов спорта; пропаганда физической культуры и спорта; сплочение граждан на основе интереса к познанию своих народно-этнических корней, национальных и самобытных традиций и обычаев других народов, воспитание чувства национального достоинства; сохранение культурного наследия народов Юга России, развитие единого культурного пространства и укрепления культурных связей между субъектами РФ, находящихся в пределах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, демонстрация общности и богатства духовной культуры народов Юга России.    

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 22:23

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