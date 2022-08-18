НАТАЛЬЯ СИМОНИЯ ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПО КОНКУРУ
Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. 14 августа в подмосковном конно-спортивном комплексе Horseka завершился чемпионат России по конкуру 2022. 25 спортивных пар из разных регионов боролись за звание чемпионов. Об этом сообщает Апсныпресс.
По результатам трех маршрутов лучшей стала московская пара Наталия Симония и Клен, сообщается на сайте www.news.myseldon В первые два дня соревнований Наталия чисто отпрыгала скоростной маршрут с высотой препятствий до 145 см и двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 150 см, получив лишь 3,30 штрафных. В завершающем двухгитовом Гран-При с высотой препятствий до 155 см всадница допустила один повал, но все равно стала абсолютным чемпионом по наименьшей сумме штрафных очков (7,30). Наталии Симония 54 года, чемпионат России она выигрывает в третий раз. Ранее спортсменка побеждала на турнирах 2008 и 2009 годов. Н. Симония супруга мастера спорта международного класса, конника Харлама Симония *** Серому голштинскому Клену в этом году исполнилось 16 лет, причем 10 из них он провел в большом спорте. Но абсолютным чемпионом России он стал впервые. 5 интересных фактов о Клене: 1. Его отец Квазимодо Z был приобретен в конюшне Пауля Шокемелле, причем не напрямую, а через посредника в Чехии. 2. В 2006 году Наталья и Харлам Симония работали и содержали своих лошадей в Кировском конном заводе, здесь же фактически и родился Клен. Однако неправильно считать его продуктом селекции этого хозяйства – он появился на свет в результате подбора лошадей, принадлежавших семье Симония. 3. В молодом возрасте он постоянно выпрыгивал из левады и убегал с корды. 4. В три года Клен побывал на трибунах манежа «Битцы». В буквальном смысле: во время тренировки он перемахнул через борт и повис на перилах трибун! 5. Лишь однажды конь сбросил свою всадницу. Это произошло на международных соревнованиях в Польше.
Источник: https://www.apsnypress.info/ru/novosti/item/927-nataliya-simoniya-stala-chempionom-rossii-po-konkuru
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