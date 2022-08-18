НАТАЛЬЯ СИМОНИЯ ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПО КОНКУРУ

По результатам трех маршрутов лучшей стала московская пара Наталия Симония и Клен, сообщается на сайте www.news.myseldon В первые два дня соревнований Наталия чисто отпрыгала скоростной маршрут с высотой препятствий до 145 см и двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 150 см, получив лишь 3,30 штрафных. В завершающем двухгитовом Гран-При с высотой препятствий до 155 см всадница допустила один повал, но все равно стала абсолютным чемпионом по наименьшей сумме штрафных очков (7,30). Наталии Симония 54 года, чемпионат России она выигрывает в третий раз. Ранее спортсменка побеждала на турнирах 2008 и 2009 годов. Н. Симония супруга мастера спорта международного класса, конника Харлама Симония *** Серому голштинскому Клену в этом году исполнилось 16 лет, причем 10 из них он провел в большом спорте. Но абсолютным чемпионом России он стал впервые. 5 интересных фактов о Клене: 1. Его отец Квазимодо Z был приобретен в конюшне Пауля Шокемелле, причем не напрямую, а через посредника в Чехии. 2. В 2006 году Наталья и Харлам Симония работали и содержали своих лошадей в Кировском конном заводе, здесь же фактически и родился Клен. Однако неправильно считать его продуктом селекции этого хозяйства – он появился на свет в результате подбора лошадей, принадлежавших семье Симония. 3. В молодом возрасте он постоянно выпрыгивал из левады и убегал с корды. 4. В три года Клен побывал на трибунах манежа «Битцы». В буквальном смысле: во время тренировки он перемахнул через борт и повис на перилах трибун! 5. Лишь однажды конь сбросил свою всадницу. Это произошло на международных соревнованиях в Польше.



Источник: https://www.apsnypress.info/ru/novosti/item/927-nataliya-simoniya-stala-chempionom-rossii-po-konkuru

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