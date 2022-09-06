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Абхазия Информ

НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ 6,4 ТОННЫ МОРОЖЕНОГО

Новости Вторник, 06 сентября 2022 14:12
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НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ 6,4 ТОННЫ МОРОЖЕНОГО

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Новосибирская компания экспортировала в Абхазию 6,4 тонны мороженого. Об отправке большой партии сообщает региональное управление Россельхознадзора, специалисты которого оформляли необходимые документы. Ведомство сообщает, что в 2022 году это уже вторая партия, отгруженная в адрес абхазских получателей. Мороженое перевозили специальными грузовиками-рефрижераторами. 

Новосибирская область на протяжении последних пяти лет активно экспортирует мороженое, постоянно увеличивая показатели. Продукция местных производителей пользуется спросом в Китае, Монголии, Вьетнаме, Казахстане. С 2021 новосибирские компании поставляют мороженое в Узбекистан, с 2022 года – в Киргизию и Абхазию. Основными экспортерами являются четыре предприятия. 

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 06 сентября 2022 14:13

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