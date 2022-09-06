С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТАМБОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Делегация Управления образования Администрации города Сухум с рабочим визитом посетила Департамент международных связей Тамбовского государственного университета, сообщает пресс-служба Управления.
С 5-го сентября на базе Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина начала работу международная школа «Держи знания!»
На основании договора между Тамбовским университетом и Управлением образования г. Сухум в работе школы приняли участие учителя и ученики сухумских школ.
В первый день участники школы познакомились с инфраструктурой университета, стали участниками мастер-класса в лаборатории органической химии и высокомолекулярных соединений.
Школьники посетили занятия с психологом, по итогам которого были заполнены анкеты с последующим составлением индивидуального личностного психологического портрета.
День завершился посещением самой высокой колокольни Черноземья, где школьники смогли увидеть Тамбов с высоты птичьего полёта.
Второй день школы начался с тренинга-семинара, который провел доктор экономических наук, профессор В. И. Абдукаримов.
Затем участники проекта посетили Детскую художественную школу № 2 г. Тамбов, где ее директор, профессор ТГУ М. В. Никольский провел мастер-класс.
Во второй половине дня на базе технопарка университета был проведён мастер-класс «Летающие роботы», на котором школьники узнали об устройстве и принципах работы беспилотников и попробовали себя в качестве операторов беспилотной техники.
День завершился экскурсией по историческому центру Тамбова.
Об этом сообщает сайт столицы.
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