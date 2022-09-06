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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ОТБЫЛ С ВИЗИТОМ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Новости Вторник, 06 сентября 2022 21:02
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ОТБЫЛ С ВИЗИТОМ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Сухум. 6 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации.

Визит президента приурочен к предстоящему празднованию Дня Победы и Независимости Абхазии. Аслан Бжания планирует встретиться с добровольцами и посетить могилы погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию, 7 сентября президент побывает в Карачаево-Черкесии, где состоится встреча с главой республики Рашидом Темрезовым.

В этот же день Аслан Бжания Абхазии примет участие в торжествах по случаю 100-летия образования Карачаево-Черкесии.

В ходе пребывания в КЧР глава государства встретится с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.

8 сентября состоится встреча Аслана Бжания с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. и общественностью. Президент возложит цветы к памятнику добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия, а также к памятнику Юрия Калмыкова.

В ауле Каро-Паго глава государства планирует посетить школу имени Владислава Ардзинба, а в ауле Хабез – могилу кавалера Ордена Леона Муссы Даурова.

9 сентября в Нальчике состоится встреча Аслана Бжания с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, с добровольцами из КБР, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.

Президент возложит цветы к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг. на площади Абхазии, к памятнику первого президента Кабардино-Балкарии Владимира Кокова, посетит могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева.

10 сентября Аслан Бжания примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР.

11 сентября президент Абхазии примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

Об этом сообщает пресс -служба главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 06 сентября 2022 21:26

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