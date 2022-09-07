АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РАШИДОМ ТЕМРЕЗОВЫМ

«Для меня большая честь видеть Вас на праздновании 100-летия со дня образования нашей республики. Это большой подарок видеть братьев – абхазов в такой праздник. Спасибо, что Вы с нами в этот день», – сказал глава КЧР.

Аслан Бжания поблагодарил Рашида Темрезова за приглашение.

«Мы приехали в вашу прекрасную республику к своим братьям. Мы один народ и в такой день находиться здесь, с вами, для меня большая честь. Республика динамично развивается, отрадно это наблюдать. Вы и ваша команда сумели установить здесь межнациональный мир. Я поздравляю Вас и многонациональный народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, среди вас. Абхазия такая же для Вас родина, и мы всегда рады видеть Вас, уважаемый Рашид Бориспиевич, у себя», – сказал Аслан Бжания.

Президент Абхазии и глава КЧР обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.