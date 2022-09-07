АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РАШИДОМ ТЕМРЕЗОВЫМ
Сухум. 7 сентября 2022. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с главой республики Карачаево-Черкесия Рашидом Темрезовым. Она проходила в правительственном комплексе.
Приветствуя президента Абхазии, Рашид Темрезов подчеркнул важность развития и укрепления братских связей.
Аслан Бжания поблагодарил Рашида Темрезова за приглашение.
«Мы приехали в вашу прекрасную республику к своим братьям. Мы один народ и в такой день находиться здесь, с вами, для меня большая честь. Республика динамично развивается, отрадно это наблюдать. Вы и ваша команда сумели установить здесь межнациональный мир. Я поздравляю Вас и многонациональный народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, среди вас. Абхазия такая же для Вас родина, и мы всегда рады видеть Вас, уважаемый Рашид Бориспиевич, у себя», – сказал Аслан Бжания.
Президент Абхазии и глава КЧР обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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