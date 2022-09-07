АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В ЧЕРКЕССКЕ

Сухум. 7 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев возложили цветы в парке Победы г. Черкесска к братской могиле Мемориала «Огонь Вечной Славы».

В церемонии участвовали руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, депутат Парламента Леонид Лакербая, заместитель руководителя благотворительного фонда «Помним» Ляля Чамагуа, советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал.

Глава государства также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Советскому солдату – Победителю». Мемориал возведен в память о жителях города Черкесска, погибших, пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны.