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Абхазия Информ

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ АРСЕНА ФАДЗАЕВА

Новости Четверг, 08 сентября 2022 15:59
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ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ АРСЕНА ФАДЗАЕВА

Сухум. 8 сентября 2022. Абхазия-Информ. Во Владикавказе прошел Всероссийский турнир среди юношей «Надежды России», посвященный 60-летию легенды мировой борьбы, двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта СССР Арсену Фадзаеву. 

За победу боролись представители 9 команд из Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Крыма, Республики Абхазия, Северной и Южной Осетии. 

Команды были разбитые на две группы и состязались в формате «стенка на стенку». Абхазская сборная под руководством главного тренера юношеской сборной Асланбека Гварамия одержали победу над борцами Южной Осетии по очкам, уступили команде Республики Северная Осетия-2 со счетом 8:2, одержали победу над спортсменами из Крыма со счетом 7:3 и вышли из группы с третьего места. 

По итогам турнира первое место заняли спортсмены из Дагестана, второе место у чеченских борцов, третье место заняли борцы из Северной Осетии.  

В состав команды Абхазии вошли: Осман Зухба (в/к-30 кг), Максим Адлейба (в/к-44 кг), Астан Адлейба (в/к-48 кг), Алан Герзмава (в/к-52 кг), Давид Сеферян (в/к-57 кг), Леон Малия (в/к-62 кг), Давид Бдайциев (в/к-68 кг), Набий Долгатов (в/к-75 кг), Даниил Цыцылин (в/к-85 кг) и Карапет Матосян (в/к-100 кг). 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 08 сентября 2022 16:01

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