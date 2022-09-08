ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ АРСЕНА ФАДЗАЕВА

Команды были разбитые на две группы и состязались в формате «стенка на стенку». Абхазская сборная под руководством главного тренера юношеской сборной Асланбека Гварамия одержали победу над борцами Южной Осетии по очкам, уступили команде Республики Северная Осетия-2 со счетом 8:2, одержали победу над спортсменами из Крыма со счетом 7:3 и вышли из группы с третьего места.



По итогам турнира первое место заняли спортсмены из Дагестана, второе место у чеченских борцов, третье место заняли борцы из Северной Осетии.



В состав команды Абхазии вошли: Осман Зухба (в/к-30 кг), Максим Адлейба (в/к-44 кг), Астан Адлейба (в/к-48 кг), Алан Герзмава (в/к-52 кг), Давид Сеферян (в/к-57 кг), Леон Малия (в/к-62 кг), Давид Бдайциев (в/к-68 кг), Набий Долгатов (в/к-75 кг), Даниил Цыцылин (в/к-85 кг) и Карапет Матосян (в/к-100 кг).

